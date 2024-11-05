ABD borsaları seçim öncesi düşüşle kapandı

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New York borsası ABD'de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,61 azalarak 41.794,60 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 5.712,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kayıpla 18.179,98 puana indi.

Yatırımcılar, yarın yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesi temkinli hareket ederken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde negatif seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirterek, ülkede ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların bu hafta takip edeceği başlıklar arasında yer aldığını kaydetti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasındaki yarışın başa baş gittiğine işaret eden analistler, bazı anketlerde Harris'in az farkla Trump'ın önünde olmasının pay piyasaları, tahvil faizleri ve kripto para fiyatlarında baskı oluşturduğunu dile getirdi.

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Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 6 baz puan azalışla yüzde 4,30'a geriledi. Dolar endeksi de yüzde 0,4 azalarak 103,9 değerine inerken, para birimi avro ve yen karşısında da değer kaybetti. Bitcoin'in fiyatı da yüzde 2,5 azalarak 67 bin 500 doların altına düştü.

ABD'de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi ise 22'nin üzerine çıktı.

Para piyasalarında, Fed'in perşembe günü 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 98 olarak fiyatlandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyan fabrika siparişleri, eylülde yüzde 0,5 ile beklenenden fazla azaldı.

Kurumsal tarafta, seçim yaklaştıkça oynaklığın arttığı eski başkan Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisseleri yüzde 12'den fazla değer kazandı.

Öte yandan çip şirketi Nvidia'nın, rakibi Intel'in yerine 8 Kasım'dan itibaren Dow Jones endeksindeki 30 şirket arasına katılacağı duyuruldu. Nvidia'nın hisseleri yüzde 0,5 artarken, Intel'in hisseleri ise yüzde 3'ten fazla geriledi.

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ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta ve Tesla'nın hisseleri de yüzde 0,4 ila yüzde 2,5 arasında değer kaybetti.