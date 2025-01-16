ABD borsaları ralli yaptı

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New York borsası, güçlü banka bilançoları ve yavaşlayan çekirdek enflasyon verileri sonrasında günü ralli yaparak tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,65 artarak 43.221,55 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,83 artışla 5.949,91 puana, Nasdaq endeksi yüzde 2,45 kazançla 19.511,23 puana yükseldi.

Endekslerin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın geçen yıl kasım ayındaki seçim zaferi sonrasındaki yükselişin ardından en iyi performanslarını göstermesi dikkati çekti.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları için açıklanan verileri değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

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TÜFE, aylık bazda geçen yıl mart ayından bu yana en yüksek artışını kaydederken, çekirdek enflasyonda aylık bazda Haziran 2024'ten, yıllık bazda Temmuz 2024'ten bu yana ilk kez yavaşlama görüldü.

Analistler, çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın yatırımcıları rahatlattığını ve Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmeye devam edebileceğine dair bir miktar güven sağladığını kaydetti.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, TÜFE verilerinin yayımlanması sonrasında 13 baz puan azalarak yüzde 4,65'e düştü. Dolar endeksi de yüzde 0,18 azalışla 109,08'e indi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,09 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi ise ocakta eksi 12,6 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ocak sayısında, ekonomik faaliyetin geçen yıl kasım sonu ve aralık ayında "hafif ila ılımlı" düzeyde arttığı belirtildi.

Bankanın raporunda, "2025 yılının görünümü konusunda iyimser olanların sayısı, kötümser olanlardan fazlaydı, ancak bazı bölgelerde göç ve tarife politikalarındaki değişikliklerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişeler dile getirildi" ifadeleri yer alırken, fiyatların da genel olarak mütevazı bir şekilde arttığı kaydedildi.

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Kurumsal tarafta, bugün güçlü bilançolar açıklayan JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2, Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 6, Citigroup'un hisseleri yüzde 6,5, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 6,7 ve BlackRock'ın hisseleri yüzde 3,3 yükseldi.

Teknoloji hisselerindeki yükseliş de dikkati çekerken, Tesla'nın hisseleri yüzde 8, Meta'nın hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, yeni verilerin, enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürmede ilerlemenin sürdüğünü gösterdiğini, ancak faiz oranlarının kısıtlayıcı kalması gerektiğini söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams, ekonomik görünümün, olası finansal, ticaret, göç ve düzenleyici politika değişiklikleri dolayısıyla belirsizliğini koruduğuna işaret ederek, gelecekteki para politikası eylemlerinin ekonomik veriler tarafından yönlendirileceğini vurguladı.

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Enflasyonda düşüş sürecinin devam etmesinin muhtemel olduğunu ancak bunun biraz zaman alabileceğini belirten Williams, gelecek yıllarda yüzde 2 hedefine dönüş öngördüğünü ifade etti.

Williams, işsizlik oranının yüzde 4 ila yüzde 4,25 aralığında seyretmesini, ABD'nin ekonomik büyümesinin de yüzde 2'ye düşmesini beklediğini aktardı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de enflasyonda iyileşmenin sürdüğünü ve Merkez Bankasının ekonomik gerilemeye yol açmadan fiyat artışlarını kontrol altına alabileceği konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.