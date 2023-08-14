7,3 milyar dolarlık satın alma reddedildi | Piyasa Haberleri

Cleveland-Cliff'in US Steel'i alma çabaları sonuçsuz kaldı. US Steel, 7,3 milyar dolarlık teklifi kabul etmedi.

Madencilik şirketi Cleveland-Cliff'in US Steel'i satın alma girişimleri olumsuz sonuçlandı. US Steel, Cleveland-Cliffs'in yaptığı satın alma teklifini reddetti.

Cleveland-Cliff, US Steel'i 7,3 milyar dolar, hisse başına 17.50 dolar nakit ve 1,023 Cliffs hissesi değerinde bir satın alma teklifi sunmuştu. Ancak şirket, US Steel'in teklifi "mantıksız" olarak nitelendirerek reddettiğini söyledi.

"REKABET GÜCÜNÜN OLAĞANÜSTÜ OLDUĞUNA İKNA OLDUM"

Madencilik şirketi Cleveland-Cliffs'in CEO'su Lourenco Goncalves "US Steel ile potansiyel bir işlem konusunda görüşmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. İki ikonik Amerikan şirketinin birleşiminden doğacak değer potansiyeli ve rekabet gücünün olağanüstü olduğuna ikna oldum" dedi.

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