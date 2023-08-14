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Tesla fiyat düşürdü

14.08.2023 - 08:00 | Son Güncelleme :
Tesla fiyat düşürdü | Genel Haberler

Tesla, Çin'de Model Y'nin satış fiyatını bazı versiyonlar için indirme kararı aldı.

Elektrikli otomobil devi Tesla, Çin'de Model Y'nin bazı versiyonlarının fiyatını indirdi. Şirket uzun menzilli ve performans versiyonlarının satış fiyatını düşürdü.

Her iki model için de başlangıç fiyatları 1934 dolar civarında düşüş yaşadı. Model Y Long Range'in başlangıç fiyatı yüzde 4,5 oranında düşüşle 299 bin 900 yuan olurken, Model Y Performance'ın başlangıç fiyatı yüzde 3,8 oranında düşüşle 349 bin 900 yuan oldu.

TESLA'DAN SÜBVANSİYON KARARI

Tesla, 14 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında Model 3 giriş seviyesi, arkadan çekişli versiyonlarını satın alanlara özel olarak için 8.000 yuan sigorta sübvansiyonu sunacağını da açıkladı.


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