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6 kişiye 6 ay işlem yasağı

02.06.2023 - 07:09 | Son Güncelleme :
6 kişiye 6 ay işlem yasağı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Vakıf Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 6 kişi hakkında 6 ay geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, yaptığı incelemeler neticesinde Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 6 kişi hakkında 6 ay geçici işlem yasağı uygulanması kararını aldı.

SPK'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 02.06.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.


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