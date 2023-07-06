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4 şirketten sermaye artırımı kararı

06.07.2023 - 07:30 | Son Güncelleme :
4 şirketten sermaye artırımı kararı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye artırımı talebinde bulunan şirketlerin bazılarının talebini onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Formet Metal'in bedellisi, Qua Granite, Europap Tezol ve Tukaş'ın bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

FORMET METAL'DEN BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI

Sermaye Piyasası Kurulu, Formet Metal ve Cam Sanayi AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 269.065.476 TL bedelli sermaye artıracak. Şirketin mevcut 269.065.476 TL olan sermayesi artırım sonrası 538.130.952 TL'ye çıkacak. Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.

QUA GRANITE'İN BEDELSİZİNE ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 716.529.418 TL iç kaynaklardan, 1.683.470.582 TL kar payından olmak üzere toplam 2,4 milyar TL bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 240 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 2,64 milyar TL'ye çıkacak.

EUROPAP TEZOL'DAN 220 MİLYON LİRALIK BEDELSİZ

Sermaye Piyasası Kurulu, Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 220 milyon TL kar payından olmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 220 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 440 milyon TL'ye çıkacak.

TUKAŞ'IN BEDELSİZİNE ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 981 milyon 540 bin TL kar payından olmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 490 milyon 770 bin TL olan sermayesi artırım sonrası 1 milyar 472 milyon 310 bin TL'ye çıkacak.


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