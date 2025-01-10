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4 şirketin sermaye artırımına onay

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#SPK#Sermaye Artırımı#Şirket
4 şirketin sermaye artırımına onay
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 07:11

Sermaye Piyasası Kurulu, Desa Deri, Ege Profil, Batıçim Batı Anadolu Çimento ve Güler Yatırım Holding'in sermaye artırımına onay verdi.

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SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Desa Deri Sanayi ve Ticaret AŞ 245 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 245 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 490 milyon TL'ye ulaşacak.

Ege Profil Ticaret Sanayi AŞ, 464.019.206,18 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 80.980.793,82 TL olan sermayesi artırım sonrası 545 milyon TL'ye gelecek.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ, 5,4 milyar TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 180 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 5,58 milyar TL'ye çıkacak.

Güler Yatırım Holding AŞ 240 milyon TL bedelli ve 240 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olmak üzere toplam 480 milyon TL sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 120 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 600 milyon TL'ye ulaşacak.

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#SPK#Sermaye Artırımı#Şirket

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