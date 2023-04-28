4 şirketin sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu Ensari Deri, Çan2 Termik, Lüks Kadife, Ege Seramik'in sermaye artırımlarına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ensari Deri Gıda sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 80,3 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirketin mevcut 36,5 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 116,8 milyon TL'ye çıkacak.

Bültende konu ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şirket) hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari’nin sahip olduğu 7.300.000,-TL nominal değerli (B) grubu payların (Şirket sermayesinin %20’si) satışına ilişkin Pay Satış Bilgi Formu’nun Kurulumuzca onaylanması talebinin, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin tamamı Hisse Senedi İhraç Primlerinden karşılanmak suretiyle 36.500.000,- TL’den 116.800.000,- TL’ye artırılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra Pay Satış Bilgi Formu’nda yer alan rakamların revize edilmesi suretiyle uygun görülmesine (İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının tamamlanmasından sonra 7.300.000,-TL nominal değerli pay tutarı 23.360.000,-TL’ye yükselecek olup, Şirket’in yeni çıkarılmış sermayesinin de %20’si olacaktır.) ve revize edilen Pay Satış Bilgi Formu’nun Muhammet Nuri Ensari’ye iletilmesine karar verilmiştir"

ÇAN2 TERMİK

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Çan2 Termik AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 480 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 320 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 800 milyon TL'ye çıkacak.

LÜKS KADİFE



Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 18 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 10 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 28 milyon TL'ye çıkacak.

EGE SERAMİK

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 75 milyon TL bedelli, 210 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 75 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 360 milyon TL'ye çıkacak.

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