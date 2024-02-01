3 şirkette kredili işlem yasağı | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'un kararına göre Link Bilgisayar, Milpa ve Ortaöy Çay payları 29 Şubat seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında LINK.E, MIPAZ.E ve ORCAY.E payları 01/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında LINK.E, MIPAZ.E ve ORCAY.E payları 01/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."

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