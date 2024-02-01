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Altında Fed etkisi! İşte son durum...

01.02.2024 - 07:27 | Son Güncelleme :
Altında Fed etkisi! İşte son durum... | Altın Haberleri

Altın fiyatları, Fed'in faizi düşürme sinyalini net olarak vermemesinden dolayı dalgalı seyrediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması esnasında ons altın fiyatı bir aşağı bir yukarı hareket gösterdi.

Altın fiyatlarında Fed etkisi devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed, beklentiler üzerine faizi yüzde 5.50'de sabit tuttu. Fed'in faiz kararının ardından altın bir aşağı bir yukarı hareket gerçekleştirse de dikkate alınacak güçlenme görülmedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirmeye henüz hazır olmadıklarını ancak bu yıl içinde faiz indirimi gerçekleşebileceğini söyledi. Powell, istihdamın güçsüzleşmesi halinde faizin daha erken inebileceğini enflasyonun yükselişe geçmesi halinde faizi daha geç düşürmeye başlayacaklarını ifade etti.

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ONS ALTIN DALGALI SEYREDİYOR

Bu gelişmeler ışığında ons altın üzerinde kısa süreli dalgalanmalar yaşandı. Ons altın güne 2034 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 2033 dolar, en yüksek de 2049 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2046 dolardan işlem geçiyor.

KOMİSYONSUZ GRAM ALTIN 2000 LİRA SINIRINDA

Komisyonsuz olarak uluslararası piyasalarda işlem gören gram altın güne 1984 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1983 lira, en yüksek de 2000 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1997 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2046 liradan alınırken 2063 liradan satılıyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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