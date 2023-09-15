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3 şirketin sermaye artırımına onay

15.09.2023 - 07:05 | Son Güncelleme :
3 şirketin sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Sanko Pazarlama, Halk GYO ve Vakıf GYO'nun sermaye artırımına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 45 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket'in 105 milyon TL olan mevcut sermayesi, artırım sonrası 150 milyon TL'ye çıkacak.

HALK GYO'NUN BEDELSİZİNE ONAY

SPK, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 75 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in 1,57 milyar TL olan mevcut sermayesi, artırım sonrası 1 milyar 645 milyon TL'ye çıkacak.

VAKIF GYO'NUN SERMAYE ARTIRIMI ONAYLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 444.393.177 TL iç kaynaklardan, 788.106.823 TL kar payından karşılanmak üzere toplam 1 milyar 232,5 milyon TL bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in 1 milyar 717,5 milyon TL olan mevcut sermayesi, artırım sonrası 2,95 milyar TL'ye çıkacak.

 


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