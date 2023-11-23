3 şirkete kredili işlem yasağı | Piyasa Haberleri

ATP Yazılım, Smartiks Yazılım ve Saray Matbaacılık payları 22 Aralık seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ATP Yazılım, Smartiks Yazılım ve Saray Matbaacılık payları 23/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ATATP.E, SAMAT.E ve SMART.E payları 23/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

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Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."

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