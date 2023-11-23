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Bir hissede brüt takas kararı

23.11.2023 - 06:54 | Son Güncelleme :
Bir hissede brüt takas kararı | Genel Haberler

Pera GYO paylarında 22 Aralık seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Pera GYO paylarında 23/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

Borsa İstanbul'dan  KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PEGYO.E paylarında 23/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

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Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."


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