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24 internet sitesine kapatma kararı

12.05.2023 - 06:40 | Son Güncelleme :
24 internet sitesine kapatma kararı | Piyasa Haberleri

SPK, 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

https://westglobalinvest.com
https://mobile3.indyatirimtrader1.com
https://onsfx17.com
https://capitalfsm.info
https://www.hunfx9.com
https://sca.hunfx9.com
https://wt.hunfx9.com
https://customer9.hmdsystem.com
https://artemis.forexanalizlerim1.net
https://m2.maldofx2.com
https://client6.maldofx.co
https://idolyatirim11.com
https://sca.idolyatirim11.com
https://highrise3.market
https://client.highrisemarketfx.com
https://mblmarkets3.com
https://acc3.mblmarkets.io
https://eniyiaracikurum.site
https://www.tradehfm.com
https://www.monetamarketstr.com
https://protrader.monetamarketstr.com
https://myaccount.monetamarketstr.com
https://www.xmfxglobalmarkets.org
https://my.xmfxglobalmarkets.org


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