Bir günde 330 milyar dolar ile 2024'te kazanç rekoru kırmıştı... Çip devi Nvidia'yı 2025'te neler bekliyor? Yapay zeka çılgınlığı sürecek mi?

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OpenAI şirketinin 2022 sonunda yapay zeka (AI) sohbet robotu ChatGPT'yi piyasaya sürmesiyle dünyada resmen bir yapay zeka çılgınlığı başladı. Yapay zeka hayatımızın her alanına girdi. Eğitim sektöründen insan kaynaklarına, hizmetten finans sektörüne, medyadan bilime kadar her alanda yapay zeka programları kullanılıyor. Günlük hayatta kullanılan ev aletleri, akıllı cihazlar hatta otomobiller artık yapay zeka destekli. Özellikle araçların otonom sürüş özelliği git gide yaygınlaşıyor. Savunma sanayi de yapay zeka teknolojisini en çok kullanan sektörler arasında.

2024'ÜN YILDIZI NVIDIA

Tabi yapay zeka destekli programlar için gelişmiş işlemciler ve çipler gerekiyor. Bu yüzden çip üreticileri bu trendin yaygınlaştığı son iki yılda oldukça büyüdü. Özellikle grafik işleme çipleri ile tanınan ABD'li teknoloji firması Nvidia'nın hisseleri yapay zeka çılgınlığının başladığı 2023 başından bu yana 2 senede yüzde 850'nin üzerinde arttı. Şirket sadece 2024 yılında yüzde 183 büyürken pazar büyüklüğü 3,3 trilyon dolara ulaştı. Hatta 2024 yılında Nvidia bir ara Apple'ı da geçerek kısa bir süreliğine de olsa dünyanın en büyük şirketi oldu.

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GÜNLÜK DEĞERLENME REKORU

Şirket Ağustos ayında bir günde 330 milyar değerlenerek rekor kırdı ve tarihte değeri bir günde en çok artan şirket unvanını korudu. Önceki rekor da 2024 Şubat ayında kırılan 277 milyar dolar ile yine Nvidia'ya aitti. Nvidia 2024'te muazzam bir mali başarı ortaya koydu. Nvidia'nın Ekim 2024 sonunda açıkladığı 3. çeyrek mali tablolarına göre şirketin gelirleri otomotiv sektörünün de etkisiyle yüzde 94 artarak 35 milyar dolara çıktı.

Bu gelişmeler ışığında şirketin Tayvan asıllı ABD'li CEO'su Jensen Huang da 2024 yılında servetine 79 milyar dolar ekledi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Huang'ın serveti 120 milyar dolara çıktı ve iş insanı dünyanın en zengin 12. kişisi oldu.

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Jensen Huang

BLACKWELL SATIŞLARI VE BULUT SEKTÖRÜ ÖNEMLİ

Peki 2025'te Nvidia'yı neler bekliyor? Şirketin yakında piyasaya süreceği Blackwell grafik işleme çipleri önemli bir katalizör rolüne sahip olabilir. Önceki Hopper çipiyle karşılaştırıldığında, Blackwell'in yapay zeka eğitim görevlerini dört kata kadar daha hızlı yapabilir. Bunun yanında bu yeni çipler yapay zeka ile işlemleri 30 kata kadar daha hızlı tamamlaması bekleniyor. Blackwell satışlarına göre Nvidia'nın çeyreklik gelirleri önemli bir şekilde artabilir.

Bunun yanında finans kuruluşu Morgan Stanley, yapay zeka destekli bulut bilişimine yapılan harcamaların önümüzdeki yıl yüzde 50 artacağını öngörüyor. Bu harcamalar da uzmanlara göre 2025 yılında Nvidia'nın büyümesinde önemli bir rol oynayacak.

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NVIDIA APPLE'I GEÇEBİLİR

Bu gelişmeler ışığında Nvidia'nın Şubat ayında yayınlanacak 4. çeyrek mali raporları da önemli. Uzmanlar Şirketin gelirlerinin yüzde 70 artarak 37,5 milyar dolara çıkmasını öngörüyor. Ancak Blackwell sevkiyatlarının durumu bu öngörüyü daha da yukarı çekebilir. The Motley Fool'dan Trewor Jennevine, hisselerin 164 dolara ulaşarak şirketin değerinin bu yıl 4 trilyon doları aşmasının kendini şaşırtmayacağını belirtiyor. Bunun için Nvidia hisselerinin yüzde 17 daha artması gerekiyor. Uzmanlara göre Nvidia, değeri 3,9 trilyon dolar olan Apple'ı geçerek dünyanın en büyük şirketi olabilir. Analistler 2025 yılında şirketin hisselerinin 200-225 dolar bandına çıkabileceğini de öngörüyor.

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ŞİRKETİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL: ELEKTRİK

Ancak tabi her şey Nvidia için toz pembe olmayabilir. Bazı uzmanlar yapay zeka teknolojisinin çok fazla elektriğe ihtiyaç duyduğunu hatırlatırken önümüzdeki dönemlerde elektrik üretim kapasitesinin yapay zeka için yetersiz kalabileceğini öngörüyor.

The Street'te yer alan finans devi Barclays'ın araştırma verilerine göre, yapay zeka veri merkezleri için elektrik ihtiyacının, mevcut şebeke kapasitesine göre 2030 yılına kadar iki katından fazla artması bekleniyor. Barclays, veri merkezlerinin bugün ABD elektrik tüketiminin %3,5'ini oluşturduğunu tahmin ediyor. Yatırım firması, bu rakamın 2027'de %5,5'i ve 2030'da %9'u aşabileceğini ön görüyor.

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YÜKSEK TÜKETİM YÜZÜNDEN VERGİ UYGULANABİLİR

Hedge fon yöneticisi Doug Kaas, "Yapay zeka veri merkezlerinin bu kadar güç yoğun olması ve yapay zeka silahlanma yarışının hızla devam etmesiyle, ABD elektrik tedarikleri yetersiz kalıyor. Elektrik kesintileri yaygınlaşıyor ve tüketicilerin elektrik faturaları yükseliyor." dedi. Ayrıca Kaas elektrik üretimi için daha fazla doğalgaz santrali inşa edileceğini öngörerek bunun doğalgaz fiyatlarını iki katına çıkararak enflasyonist baskı yaratacağını savundu. Bunun sonucu AI şirketlerine yüksek elektrik tüketimi nedeniyle daha fazla vergiler uygulanabileceğini ifade etti.

GELİR AKIŞ EKSİKLİĞİ VURGUSU

Bunun yanında fon yöneticisi, AI şirketlerinin milyarlarca dolarlık harcamalar yapmalarının yanında önemli bir gelir akışı eksikliği yaşadıklarını iddia etti. Bu gelir akışı eksikliğini azaltmak için Kaas, şirketlerin maliyetleri düşürme yoluna gideceklerini, bunun da hisseleri düşüreceğini savundu. Kaas bu yüzden Nvidia hisselerinin de 50 ila 75 dolar düşebileceğini iddia etti.