"2 senede 83 şirket halka arz oldu"

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül "2 senede 83 şirketin halka arzını başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, “2 senede 83 şirketin halka arzını başarıyla gerçekleştirdik. Bununla birlikte 2023 yılında 2,2 milyar dolar bu şirketlere fon sağladık” dedi.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Sermaye Piyasaları” konferansı gerçekleştirildi. Lamia Ergenekon Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Atılım Üniversitesinde yüksek lisans derecesi olduğunu ve doktora eğitiminin devam ettiğini söyledi. Gönül, 25 Ekim itibarıyla halka açık şirket sayısının 640 olduğunu ifade ederek, “Bunların 526 tanesi şu anda Borsa İstanbul’da işlem görmekte. Bunun dışında 114 tanesi ise borsa dışında ama bizim denetimimize tabi olan şirketlerdir. Ayrıca kooperatiflerin sahip olduğu şirketler de bizim denetimimizde. Onların sayısı da 31’dir. Bugün Borsa İstanbul’da işlem gören şirketin toplam değeri 390 milyar dolar civarındadır” diye konuştu.

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“Sermaye piyasasının tabana yayılması bizim rüyamızdı”

2022’de 1 milyar doları aşan 40 şirketin halka arzının gerçekleştiğini hatırlatan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, “2023 yılı 23 Ekim itibarıyla bu sayıyı da geçtik ve 43 şirketi halka arz ettik. 2 senede 83 şirketin halka arzını başarıyla gerçekleştirdik. Bununla birlikte 2023 yılında 2,2 milyar dolar bu şirketlere fon sağladık. Uzun yıllar sermaye piyasalarının özellikle Borsa İstanbul’da yatırım yapan yatırımcı sayısının artması için ciddi çabalar gösterdikten sonra nihayet bu sene 8 milyon 104 bin yatırımcımız şu anda borsada. Eminim ki birçoğunuz da zaten buna vakıfsınız ve belki de borsadasınız. Yatırımcı sayısının artması, hakikaten bizim için yıllardır sermayenin tabana yayılması ve şirketlere finans sağlama konusunda bizim için oldukça önemli bir adımdı. Tabiri caizse rüyamızdı” ifadelerini kullandı.

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“BUGÜN İTİBARIYLA BİN 787 TANE YATIRIM FONUMUZ VAR”

Yabancı yatırımcıların da Türkiye’nin ikinci yüzyılında daha fazla hem borsaya hem de şirketlere teveccüh sağlayacağını belirten SPK Başkanı Gönül, şunları kaydetti:

“Bizim kolektif yatırım kuruluşları dediğimiz özellikle yatırım fonları aslında bizim göz bebeklerimiz. Yatırım fonlarının en önemli enstrüman olarak bize sağladığı fayda finansal okuryazarlığı düşük olduğunu bildiğimiz bu pay piyasasında eğer kendi başınıza hisse seçemiyorsanız, kendi başınıza paranızı yönetmek istemiyorsanız profesyonellerden yardım almak. Bununla birlikte bu paylara ortak olmak istiyorsanız, burada yatırım fonlarının ciddi anlamda bir faydasını görüyoruz. Profesyoneller tarafından ve bizim denetimimizde oluşan bu menkul kıymet yatırım fonları, yatırımcının daha güvenli limanlarda profesyonellerce yönlendirilmiş yatırımlarla yatırım yapmasını sağlamaktı. Bugün itibarıyla bin 787 tane yatırım fonumuz var. Burada her tür yatırımcı için mutlaka bir yatırım fonu vardır diyoruz.”

“EMEKLİLİK YATIRIM SİSTEMLERİ, DENETİMİ VE KONTROLÜNÜN MUTLAKA ELİMİZDE OLMASINI İSTEDİĞİMİZ BİR SİSTEMDİR”

2022 yılında 433 milyar TL seviyesinde bulunan emeklilik yatırım fonları portföy büyüklüğünün Ekim 2023 itibarıyla 680 milyar liraya ulaştığını ifade eden Gönül, “Emeklilik yatırım fonları, emeklilik sistemi, bireysel emeklilik sistemi çok önem verdiğimiz, denetimi ve kontrolünün mutlaka elimizde olmasını istediğimiz bir sistemdir. İnsanların çalışırken yaptıkları birikimlerle emekli olduğu veya belli bir sene sonra tasarruflarını alabildikleri önemli bir sistem. Bu sisteme ne kadar erken girerseniz, devlet katkısıyla birlikte önemli miktarda tasarrufunuz olacaktır. 2023 yılında yatırımcı sayımızın arttığını görüyoruz. Bu bizim için çok sevindirici” dedi.

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“FİNANSAL OKUR YAZARLIĞI ARTIRDIĞIMIZ ZAMAN MUTLAKA Kİ BİZİM YATIRIMCI SAYIMIZ DAHA DA ARTACAKTIR”

Şu anda Türkiye’de finansal okuryazarlık konusunda istenilen düzeyde olunmadığını söyleyen Gönül, şunları dile getirdi:

“Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Finansal okuryazarlık, sizin yatırım yapmadan önce geliştirmeniz gereken önemli unsurdur. İşletme, iktisat gibi alanlarda çalışmış olabilirsiniz. Ama iyi bir yatırımcı olmak ve yaptığınız finansal işlemleri tam olarak bilebilmek için finansal okuryazarlığınızı arttırmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Türkiye’de ciddi adımlar atıyoruz. Finansal okuryazarlık konusunda önemli projeler üzerinde çalışıyoruz. Finansal okuryazarlığı artırdığımız zaman mutlaka ki bizim yatırımcı sayımız daha da yükselecektir. Son yıllarda halka arza başvuran şirketlerdeki artışın önemli bir nedeni de özellikle pandemi öncesi dönemde şirketlerin halka arzdan korkmalarıydı. Şirketler tarafından halka arzın ne demek olduğunu ve bunun korkulacak bir durum değil tam tersine finans sağlayarak büyüyecekleri bir sistem olduğunu şirketlerimize anlattık. Şu anda oldukça fazla başvuru var. İnşallah güzel şirketleri borsamızda görmeye devam edeceğiz.”



SPK Başkanı İbrahim Ömür Gönül’e konuşmalarının ardından plaket takdim edildi.

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