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Bankaların karları arttı

30.10.2023 - 15:41 | Son Güncelleme :
Bankaların karları arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün net karı Eylül ayında 89,1 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün karlılıkları artıyor. Yükselen faiz oranlarıyla birlikte bankalar karlarını Eylül ayında 89,1 milyar liraya çıkardı. Geçtiğimiz ay bu rakam 57,17 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun raporuna göre yılın ilk 9 ayında bankacılık sektörünün net karı 439,7 milyar TL'ye ulaştı. Böylece geçen yılın aynı döneminde görülen 286,4 milyar TL'ye göre yüzde 53,5 artış görüldü.

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AKTİF BÜYÜKLÜK DE ARTTI

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 21 trilyon 98 milyar 544 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 yıl sonuna göre 6 trilyon 751 milyar 154 milyon TL artı.

Eylül 2023 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 10 trilyon 709 milyar 542 milyon TL, menkul değerler 3 trilyon 573 milyar 624 milyon TL oldu.

2022 yılsonuna göre sektörün aktif toplamı yüzde 47,1, krediler toplamı yüzde 41,3, menkul değerler toplamı yüzde 50,7 oranında artış gösterdi.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,53 oldu.


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