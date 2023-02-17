16 internet sitesi için kapatma talebi | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, 16 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 16 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.



SPK bülteninde yer alan karara göre şu siteler hakkında işlem yapılacak:

https://admin.bdswissasia.com

https://sardismarkets.com

https://olivemarkets163.com

https://www.rukayatirim4.com

https://wt.rukayatirim4.com

https://tr6.maldofx2.com

https://client.maldofx.co

https://onsfx7.com

https://forekspro19.com

https://www.hfmbroker3.com

https://www.tradehfm-2.com

https://gorkemli.forexasistani.com

https://fsmcapital.co

http://kriptorex26.com

https://www.hfm-trade1.com

https://liberalfxtr26.com

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