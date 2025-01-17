Togg'dan yeni kampanya! Sıfır faizli kredi yenilendi

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Akıllı cihaz olarak piyasaya sürülen Togg T10X'i almak isteyenlere büyük kolaylık sağlanıyor. 2025 model Togg T10X araçlar 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle ya da 650 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 oranında faiz oranıyla satılıyor.
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 830 bin liradan satılıyor.
Beklenen gün geldi, 2024 yılının SUV lideri Togg T10X yeni yılda yepyeni avantajlarla sizinle. <>— Togg (@Togg2022) January 17, 2025
Hemen Trumore’u indirin, teknoloji, konfor ve güvenliğin fazlası için T10X siparişinizi oluşturun. #T10X#Togg pic.twitter.com/pXSi5xFtbW