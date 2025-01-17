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Togg'dan yeni kampanya! Sıfır faizli kredi yenilendi

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#Togg#T10X#Kredi
Toggdan yeni kampanya Sıfır faizli kredi yenilendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 16:03

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a sahip olmak isteyenler sıfır faizli krediden yararlanabiliyor.

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Akıllı cihaz olarak piyasaya sürülen Togg T10X'i almak isteyenlere büyük kolaylık sağlanıyor. 2025 model Togg T10X araçlar 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle ya da 650 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 oranında faiz oranıyla satılıyor.

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 830 bin liradan satılıyor.

 

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#Togg#T10X#Kredi

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