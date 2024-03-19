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THY'ye kredi notu müjdesi

19.03.2024 - 09:25 | Son Güncelleme :
THY'ye kredi notu müjdesi | Kredi Haberleri

Fitch, THY'nin kredi notunu yükseltti. Şirketin not görünümünü de 'durağan' olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, THY'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmiştir. Not görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltmiştir." denildi.


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