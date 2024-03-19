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47 ilaç geri ödeme listesine alındı

19.03.2024 - 09:33 | Son Güncelleme :
47 ilaç geri ödeme listesine alındı | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 47 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, 3 kanser, 3 multipl skleroz, 1 immunosupresan, 7 antibiyotik, 6 kan, 3 diyabet ilacının listede yer alacağını söyledi.

 


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