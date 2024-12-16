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Kredi kartı olanlar dikkat! İddialar asılsız çıktı... Limitler düşürülecek mi?

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#Kredi Kartı#Limit#Banka
Kredi kartı olanlar dikkat İddialar asılsız çıktı... Limitler düşürülecek mi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 13:17

Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı kredi kartı limitlerine ilişkin ortaya atılan iddialar asılsız çıktı. BDDK kaynakları, mevcut kredi kartı limitlerinin elde edilen maaşın 2 ya da 4 katı kadar seviyeye düşürülmeyeceğini belirtti.

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Kredi kartına ilişkin düzenlemeler yapılacağına asılsız iddialar ortaya atılmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kaynakları mevcut kredi kartı limitlerinin aşağı çekilmeyeceğini, elde edilen belgelenebilir gelirin 4 katına kadar kredi kartı limitinin kullanıma sunulduğu ve mevcut düzenlemede değişikliğin olmadığı belirtildi.

Başka bir deyişle, asgari ücret alıp kredi kartı limiti 1 milyon lira olan kişinin kredi kartı limitine dokunulmayacak ve aynı şekilde devam edecek.

Mevcut kural kapsamında yeni kredi kartı alacak kişilere belgelenebilir gelirleri kapsamında 4 katına kadar kredi kartı limiti sunuluyor ve bu durum da aynen devam edecek.

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#Kredi Kartı#Limit#Banka

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