  • Bigpara
  • Haberler
  • Kredi Haberleri
  • Kredi kartı kullanımında neler değişecek? Uzman isim açıkladı! İşte detaylar...
‹ Önceki Haber Bakan Özhaseki: 680 bin civarında konut, 70 bin civarında iş yeri yıkıldı Bakan Özhaseki: 680 bin civarında konut, 70 bin civarında iş yeri yıkıldı Sonraki Haber › IMF'den Rusya'ya uyarı IMF'den Rusya'ya uyarı

Kredi kartı kullanımında neler değişecek? Uzman isim açıkladı! İşte detaylar...

12.02.2024 - 17:23 | Son Güncelleme :
Kredi kartı kullanımında neler değişecek? Uzman isim açıkladı! İşte detaylar... | Kredi Haberleri

Merkez Bankası, kredi kartınlarına taksit ve kart limitleri konusunda yeni düzenleme sinyali verdi. Uzman ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise CNN Türk yayınında kredi kartlarına Merkez Bankası tarafından getirilebilecek olası düzenlemeleri yorumladı. Develi, lüks tüketim ürünlerine taksit sınırlaması getirilebileceğini belirtti.

Kredi kartları borçlarının 1,7 trilyon lirayı aşmasıyla Merkez Bankası, kredi kartı kullanımı hakkında yeni düzenleme sinyali verdi. Olası düzenlemeler arasında kredi kartı limitlerine ve kredi kartı taksitlerine sınırlama getirilmesi gibi önlemlerin söz konusu olduğu konuşulmakta. 

Ekonomist  Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise Merkez Bankası'nın kredi kartları hakkında düzenleme sinyali vermesini değerlendirdi. Develi, "Enflasyonun ötesinde kredi kartı harcamalarında bir artış söz konusu. Enflasyon yüzde 65 bandında. Yıllık bazlı kredi kartı harcamaları ise yüzde 110'un üzerinde. Bu güçlü talebin de enflasyon üzerinde bir baskısı oluşuyor" dedi.

Haberin Devamı

Kredi maliyetlerinden dolayı kredi başvurusunda azalma olduğunu söyleyen Develi "Fakat kredi kartı faizlerinde bir artış var. Kredi kartında aylık bazda faiz oranı ise 3,36. Bu normal tüketici kredisinin arkasında daha düşük bir oranı ifade ediyor. Tüm bunlar bir araya gelince "Kredi kartlarına sınırlandırma tartışması getirelim mi" tartışması doğdu. Çünkün artış enflasyonun üzerinde. Talebin artması da fiyatları arttırıyor." ifadelerini kullandı. 

'DÜZENLEME YAPILIRKEN İŞİN SOSYAL BOYUTUNA DA BAKILMALI'

Ekonomist tabi düzenleme yapılırken işin sosyal boyutuna da bakılması gerektiğine dikkat çekerek "Kredi kartı harcamalarının soğutulması enflasyon açısından doğru. Kredi kartı ile dönen bir kesim var. Tamam son asgari ücret artışları ile reel olarak bu insanların gelirlerinin artması söz konusu olduğu doğru. Fakat bu insanlar büyük ölçüde hayatlarını kredi kartı ile döndürüyorlar. Bir taraftan bu grubun da gözetilmesi gerekiyor, diğer taraftan "talebi ne kadar soğutmalıyız" sorusu yanıtlanmalı." diye konuştu. Develi sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Enflasyonla mücadele söz konusu ancak diğer taraftan da iç talepten dolayı da büyüyen bir ekonomi de söz konusu. Talebin bir miktar güçlü olması ekonomide çarkların dönmesi açısından önemli, özellikle küçük esnaf için çok önemli. Enflasyonla rasyonel patikada mücadele ederken bir yandan sosyal dengeyi korumak durumundayız. Bu konuda yapılacak mücadelede belki lükse kaçan gelir gurubunda bir kısıtlama söz konusu olabilir" 

Haberin Devamı

KREDİ KARTI LİMİTLERİ 

Develi, kredi kartı limitleri hakkında "Enflasyonla kredi hacminin artması beklenir. Maaşlar arttıkça kredi limitinin artması da beklenir. Burda önemli olan bundan daha fazla artışı engellemektir. Ancak fiyatlar arttığında ve kredi kartı limitleri sabit kaldığında çalışanlar zora girebilir. Enflasyonla veya maaş artışıyla kredi limitlerini değerlendirmek gerekiyor. Bu artışın üzerine bir limit durumu söz konusu olabilir" dedi. 

KREDİ KARTINA TAKSİT SINIRLAMASI GELECEK Mİ? 

Kredi kartına taksit sınırlaması konusunun gündemde olduğunu söyleyen Develi "Para politikasının sıkılaştırıldığı dönemlerde taksitlerin ciddi sınırlandığını biliyoruz. Şu anda da bir sınır söz konusu. Bankalar açısından kredi kartı verilirken daha ihtiyatlı davranılabilir. Asgari geçim için gerekli olan ürünlere bir kısıtlama olmayabilir. Ancak daha lüks olarak nitelendirilen cep telefonu ya da benzeri araçların tüketimini kısma için bir düzenleme gelebilir. Bu işin ithalat kısmını olumlu olarak etkileyebilir. Bu taksit sınırlaması şu an Merkez Bankası'nın gündeminde" diye konuştu. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.172 Değişim: -0,03% Hacim : 61.119 Mio.TL Son veri saati : 12:15
Düşük 9.134 13.02.2024 Yüksek 9.217
Açılış: 9.217
30,7237 Değişim: 0,04%
Düşük 30,6402 13.02.2024 Yüksek 30,7410
Açılış: 30,712
33,0883 Değişim: -0,09%
Düşük 33,0544 13.02.2024 Yüksek 33,1723
Açılış: 33,1186
2.000,66 Değişim: 0,28%
Düşük 1.987,99 13.02.2024 Yüksek 2.001,95
Açılış: 1.995,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.