Kredi kartı kullanımında neler değişecek? Uzman isim açıkladı! İşte detaylar... | Kredi Haberleri

Merkez Bankası, kredi kartınlarına taksit ve kart limitleri konusunda yeni düzenleme sinyali verdi. Uzman ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise CNN Türk yayınında kredi kartlarına Merkez Bankası tarafından getirilebilecek olası düzenlemeleri yorumladı. Develi, lüks tüketim ürünlerine taksit sınırlaması getirilebileceğini belirtti.

Kredi kartları borçlarının 1,7 trilyon lirayı aşmasıyla Merkez Bankası, kredi kartı kullanımı hakkında yeni düzenleme sinyali verdi. Olası düzenlemeler arasında kredi kartı limitlerine ve kredi kartı taksitlerine sınırlama getirilmesi gibi önlemlerin söz konusu olduğu konuşulmakta.



Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise Merkez Bankası'nın kredi kartları hakkında düzenleme sinyali vermesini değerlendirdi. Develi, "Enflasyonun ötesinde kredi kartı harcamalarında bir artış söz konusu. Enflasyon yüzde 65 bandında. Yıllık bazlı kredi kartı harcamaları ise yüzde 110'un üzerinde. Bu güçlü talebin de enflasyon üzerinde bir baskısı oluşuyor" dedi.

Haberin Devamı

Kredi maliyetlerinden dolayı kredi başvurusunda azalma olduğunu söyleyen Develi "Fakat kredi kartı faizlerinde bir artış var. Kredi kartında aylık bazda faiz oranı ise 3,36. Bu normal tüketici kredisinin arkasında daha düşük bir oranı ifade ediyor. Tüm bunlar bir araya gelince "Kredi kartlarına sınırlandırma tartışması getirelim mi" tartışması doğdu. Çünkün artış enflasyonun üzerinde. Talebin artması da fiyatları arttırıyor." ifadelerini kullandı.

'DÜZENLEME YAPILIRKEN İŞİN SOSYAL BOYUTUNA DA BAKILMALI'

Ekonomist tabi düzenleme yapılırken işin sosyal boyutuna da bakılması gerektiğine dikkat çekerek "Kredi kartı harcamalarının soğutulması enflasyon açısından doğru. Kredi kartı ile dönen bir kesim var. Tamam son asgari ücret artışları ile reel olarak bu insanların gelirlerinin artması söz konusu olduğu doğru. Fakat bu insanlar büyük ölçüde hayatlarını kredi kartı ile döndürüyorlar. Bir taraftan bu grubun da gözetilmesi gerekiyor, diğer taraftan "talebi ne kadar soğutmalıyız" sorusu yanıtlanmalı." diye konuştu. Develi sözlerini şöyle sürdürdü:



"Enflasyonla mücadele söz konusu ancak diğer taraftan da iç talepten dolayı da büyüyen bir ekonomi de söz konusu. Talebin bir miktar güçlü olması ekonomide çarkların dönmesi açısından önemli, özellikle küçük esnaf için çok önemli. Enflasyonla rasyonel patikada mücadele ederken bir yandan sosyal dengeyi korumak durumundayız. Bu konuda yapılacak mücadelede belki lükse kaçan gelir gurubunda bir kısıtlama söz konusu olabilir"

Haberin Devamı

KREDİ KARTI LİMİTLERİ

Develi, kredi kartı limitleri hakkında "Enflasyonla kredi hacminin artması beklenir. Maaşlar arttıkça kredi limitinin artması da beklenir. Burda önemli olan bundan daha fazla artışı engellemektir. Ancak fiyatlar arttığında ve kredi kartı limitleri sabit kaldığında çalışanlar zora girebilir. Enflasyonla veya maaş artışıyla kredi limitlerini değerlendirmek gerekiyor. Bu artışın üzerine bir limit durumu söz konusu olabilir" dedi.

KREDİ KARTINA TAKSİT SINIRLAMASI GELECEK Mİ?



Kredi kartına taksit sınırlaması konusunun gündemde olduğunu söyleyen Develi "Para politikasının sıkılaştırıldığı dönemlerde taksitlerin ciddi sınırlandığını biliyoruz. Şu anda da bir sınır söz konusu. Bankalar açısından kredi kartı verilirken daha ihtiyatlı davranılabilir. Asgari geçim için gerekli olan ürünlere bir kısıtlama olmayabilir. Ancak daha lüks olarak nitelendirilen cep telefonu ya da benzeri araçların tüketimini kısma için bir düzenleme gelebilir. Bu işin ithalat kısmını olumlu olarak etkileyebilir. Bu taksit sınırlaması şu an Merkez Bankası'nın gündeminde" diye konuştu.

Etiketler