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Faizlerdeki yükselişe karşın toplam kredi hacmi arttı

16.04.2024 - 14:24 | Son Güncelleme :
Faizlerdeki yükselişe karşın toplam kredi hacmi arttı | Kredi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre toplam kredilerde artış yaşandı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Son dönemde faizlerde yükseliş yaşansa da kredilerde gerileme görülmüyor. Bireysel krediler ve kredi kartlarıyla ticari ve diğer kredilerde artış sürüyor.

Geçtiğimiz haftaki verilere göre Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları'ndan harcanan tutar toplamda 3 trilyon 104 milyon lirayken bu hafta 3 trilyon 3 milyar 423 milyon liraya yükseldi.

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Ticari ve diğer kredilerde ise bu tutar geçen hafta 9 trilyon 876 milyar 688 milyon lirayken bu hafta 9 trilyon 881 milyar 35 milyon liraya yükseldi.

Toplam krediler ise 12 trilyon 876 milyar 792 milyon liradan 12 trilyon 884 milyar 458 milyon liraya çıktı.


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