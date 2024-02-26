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Abu Dhabi'nden Goldman Sachs ile 1 milyar dolarlık anlaşma

26.02.2024 - 17:54 | Son Güncelleme :
Abu Dhabi'nden Goldman Sachs ile 1 milyar dolarlık anlaşma | Kredi Haberleri

Goldman Sachs ve Birleşik Arap Emirliği'nin başkenti Abu Dhabi'nin varlık fonu Mubadala ile Asya Pasifik’e yatırım yapmak için 1 milyar dolarlık ortaklığa imza attı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD'li finans devi Goldman Sachs ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirliklerinden biri olan Abu Dabi egemen varlık fonu Mubadala, Asya-Pasifik bölgesinde ortak yatırım yapmak üzere 1 milyar dolarlık özel bir kredi ortaklığı anlaşması imzaladılar.

Ortaklık olarak adlandırılan ayrı olarak yönetilen hesap, Goldman Sachs tarafından bölgedeki çeşitli pazarlarda görev yapan bir kadroyla yönetilecek. Ortaklık, Asya-Pasifik pazarındaki bir dizi yatırım yapacak.

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Goldman Sachs, 2023 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi'nin finans merkezi olan Global Market’te ofis açmıştı. 

Mubadala Yatırım Şirketi, 276 milyar dolarlık küresel bir portföyü yönetiyor.


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