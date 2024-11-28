Tapu harcı 11.2 milyon lira tutuyor! Nispetiye'de 280 milyon liralık satış

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Doğuş Otomotiv, İstanbul'un en değerli yerlerinden birine showroom açmak için kesenin ağzını açtı. Doğuş Otomotiv, Doğuş Holding'den İstanbul Etiler'de bulunan Nispetiye Caddesi'ndeki gayrimenkulü peşin ödeme yaparak 280 milyon liraya satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamada "Doğuş Holding AŞ'nin maliki olduğu ve İstanbul, Beşiktaş, Rumeli Hisarı Mahallesinde bulunan gayrimenkulün, şirketimizin temsil ettiği markalar için showroom olarak kullanılmak üzere, satın alınmasına karar verilmiştir" denildi.

TAPU ALANI 644 METREKARE

Tapu alanı 644 metrekare olan ve üzerinde 1185 metrekarelik gayrimenkul olan yer için metrekare başına 236 bin 286 lira ödenmiş oldu.

Para yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte peşin olarak ödenecek.

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TAPU HARCI 11.2 MİLYON LİRA TUTUYOR

Alım-satım dahilinde ödenmesi gereken tapu harcı Doğuş Otomotiv için 5.6 milyon, Doğuş Holding için de 5.6 milyon tutuyor ve toplamda 11.2 milyon lira tapu harcı ödenmiş olacak.

MEVCUTTA FENIX BULUNUYOR

Şu anki mevcutta Fenix adıyla bilinen ve Doğuş Grubu'na ait olan restoranın binası yer alıyor.