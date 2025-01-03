Son dakika haberi... TOKİ taksitleri ne kadar olacak?

Haberin Devamı

Türkiye'de milyonlarca konut inşa ederek ailelere yuva üreten Toplu Konut İdaresi'nden alınan ev ve arsalar için yeni taksit zammı belirlenecek.

Bu yılın ilk 6 ayı için memurlara yüzde 11.55 oranında maaş zammı yapılacak.

TOKİ TAKSİTLERİ NE OLACAK?

TOKİ taksitlerini belirlerken memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE'yi baz alıyor ve en düşüğü hangisi çıkarsa o oran üzerinden taksitlere artış gerçekleştiriyor.

SON TAKSİTLERE NE KADAR ZAM GELMİŞTİ?

Son taksitlere yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri yüzde 24.73, Türkiye Emlak Bankası'ndan TOKİ'ye intikal eden projelerde yüzde 19.49, idarece satılan arsalar için taksit ödemeleri de yüzde 19.49 zam görmüştü.

Yeni yapılacak zamları TOKİ en kısa zamanda açıklayacak.