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Son dakika haberi... Bakan Kurum: Tüm konutların inşası başlamış durumda

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Deprem#Konut
Son dakika haberi... Bakan Kurum: Tüm konutların inşası başlamış durumda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 15:31

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde zarar gören "Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni"ne katıldı.

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Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

AK Parti bu enkazın altında kalır, Recep Tayyip Erdoğan bu işi başaramaz demişlerdi. Hep birlikte 11 ilimizin inşası için gece gündüz çalıştık. Kısa süre sonra 201 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim etmenin gururunu yaşayacağız. 2025 yılı sonuna kadar 453 bin konutu tamamen bitireceğiz.

Biz Kahramanmaraş'a aşığız. Şehrimizde çok kapsamlı her adımı incelikle düşünülmüş bir şehircilik stratejisini yürütüyoruz. Maraş'ta tüm konutların inşası başlamış durumda. 2025 yılı sonuna geldiğimizde 74 bin 187 ev ve iş yerini bitirip Kahramanmaraşlı kardeşlerimize teslim edeceğiz.

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#Murat Kurum#Deprem#Konut

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