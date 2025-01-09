Son dakika haberi... Bakan Kurum: Tüm konutların inşası başlamış durumda

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Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

AK Parti bu enkazın altında kalır, Recep Tayyip Erdoğan bu işi başaramaz demişlerdi. Hep birlikte 11 ilimizin inşası için gece gündüz çalıştık. Kısa süre sonra 201 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim etmenin gururunu yaşayacağız. 2025 yılı sonuna kadar 453 bin konutu tamamen bitireceğiz.

Biz Kahramanmaraş'a aşığız. Şehrimizde çok kapsamlı her adımı incelikle düşünülmüş bir şehircilik stratejisini yürütüyoruz. Maraş'ta tüm konutların inşası başlamış durumda. 2025 yılı sonuna geldiğimizde 74 bin 187 ev ve iş yerini bitirip Kahramanmaraşlı kardeşlerimize teslim edeceğiz.