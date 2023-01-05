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Sektör temsilcileri açıkladı: Konut fiyatlarında yükseliş duracak

05.01.2023 - 12:50 | Son Güncelleme :
Sektör temsilcileri açıkladı: Konut fiyatlarında yükseliş duracak | Konut Haberleri

Yeni Evim Kampanyası’yla birlikte konut sahibi olmak isteyenler şimdiden hesaplarını yapmaya başladı. 15 yıl vade, yüzde 0,69 faiz oranı, 3 yıl sürecek Hazine desteğiyle oldukça makul fiyatlara ev sahibi olunmasını sağlayan kampanyaya yoğun ilgili gösterilmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, kampanyayla birlikte konut fiyatlarındaki artışın duracağını söyledi.

Tarihin en büyük konut kampanyalarından olan Yeni Evim Kampanyası büyük ses getirdi. Vatandaşlar tarafından tam not alan kampanyaya inşaat sektörü de güçlü destek verdi. Sıfır konut alacak olanlar yüzde 0,69 faizle 15 yıl vadeli olarak Hazine destekli ödeme kolaylığıyla evini satın alabilecek.

Yatırım amaçlı değil oturum amaçlı alınacak olan konutlar için yapılan kampanya kapsamında stokta bulunan sıfır konutların satılması ve durgun seyreden inşaat sektörünün hareketlenmesi planlanıyor.

Sektörün önde gelen isimleri Yeni Evim Kampanyası’nı desteklerken sıfır ve ikinci el konut fiyatlarında yükselme trendinin duracağını söyledi. Büyükşehirlerdeki yüksek fiyata satılan, yatırım amaçlı olarak alınan, merkezi yerlerde bulunan konutlar yerine kampanya kapsamında büyükşehirlerin uzak mahallelerindeki konutların satılacağı ve Anadolu’daki konut stoklarının eriyeceğini sektör temsilcileri açıkladı.

ERDAL EREN - TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ BAŞKANI

Kampanyayı nasıl buldunuz?

Orta gelirli vatandaşlarımızın konut edinmesiyle ilgili maliyetler ve fiyatlarda olumsuz hava vardı. Özellikle Anadolu’da meslektaşlarımızın konut üretimlerini hızlandırmak için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Proje ile konut sektörünün canlanması ve belirli gelir seviyesine sahip vatandaşların konut alması için avantaj ortaya çıktı.

Konut fiyatları düşecek mi?

Konut üretimi yavaşlamıştı, maliyetler çok artmıştı. Vatandaşın konut almaya yönelik konut alamama hali oluşmuştu. Faizde yüzde 1’i kritik eşik olarak konuşurduk. Yüzde 0,69 faizli kredi vatandaşın bu kredilerden istifade ederek konut edinmesiyle ilgili hareket başlatacaktır. Mevcut konutlarda da düşme olmasa bile fiyat yükselmesi duracaktır. İkinci el konutlarda yükselme trendi duracaktır.

Stoklardaki konutların tamamı satılır mı?

Yatırım amaçlı konut alacaklara hitap eden bir kampanya değil. İlk defa konut alacaklara yönelik kampanya oldu. Ülkemizde konut yatırım aracı olarak kabul edilir. Büyükşehirlerde yapılan konutların çoğu oturmak için değil satın alınıp kiralanmak için kullanılır. Bu kampanya büyükşehir ve merkezlerdeki konutlar açısından alım aracı olmayacaktır. Daha çok taşra ve büyükşehirlerin kenar mahallelerindeki konutlar alıcı bulacak.

Fiyat yükseltenler olduğu görülüyor, bunlara ne yapılmalı?

Serbest piyasa ekonomisi olan ülkemizde herhangi bir malın fiyatını belirlemek hukuken uygun olmaz. Doğru da olmayacaktır. Pazar kısa zaman içinde kendi kendine seviyelerini oturtacaktır. Yeni yapılacak konutların fiyatlarına oranla yüksek fiyat koyanlar konutunu satamayacağı için kendi kendine olması gereken seviyeye fiyatı indirecektir.

Kurumsal olmayan müteahhitler KDV ödememek için çekilecek kredi miktarının düşük olmasını istiyor, bu durum nasıl aşılacak?

Kayıt dışı ekonomi dediğimiz ayıbımız var. Mücadele edilmesi gereken bir şeydir. Bunu önlemekle ilgili olarak ilgili bakanlıkların gereken tedbirleri almaya çalıştıklarını biliyoruz. Kayıt dışılıktan şikâyetçiyiz, kurumsallaşmış firmaların rekabet avantajını kaybettiği bir durumdur bu. Tapu dairesi, devletin denetimleriyle bunların önüne geçilebilir diye düşünüyorum.

ERDEN TİMUR – NEF YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"POZİTİF KATKI SUNACAK"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ‘Yeni Evim’ adıyla orta gelirli vatandaşlar için açıklanan sıfır konut kampanyasının ev sahipliği oranına pozitif katkı sunacağını belirterek, “Ama asıl pozitif etkiyi konut üretiminde görebileceğiz. Son 2-3 yıldır TÜİK verilerine baktığımızda, önceki yıllarda toplam satışın yarısını oluşturan sıfır konut talebi, yüzde 30’lara inmişti. Bunun en önemli sebebi yeni konut projelenin başlayamaması idi. Şimdi yüzde 0,69’dan başlayan ve psikolojik sınır olan 1’in çok altında kalan faiz oranı kampanyası ile orta gelirli vatandaşların yeni konut alacağını öngörebiliyoruz Böylesi bir fotoğrafta arzın desteklenmesi oldukça değerli bir hamle oldu.” dedi.

GÖKHAN TAŞ – MASTERTÜRK GRUBU BAŞKANI

"SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYATLARI SAĞLAYACAK"

Sıfır konut kampanyasının inşaat sektörünü olumlu etkileyeceğini belirten MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş “Kampanyanın asıl önemli tarafı durma noktasına gelen arzı teşvik etmesi. Bu sayede konut fiyatlarının orta vadede sürdürülebilir kalmasını sağlayacaktır” dedi.

"ARZIN DENGELİ SÜRMESİ ÖNEMLİ"

Taş “Arzın dengeli ve sürdürülebilir şekilde her şehirde devam etmesi ülkemiz için çok önemli idi, nitekim her sene 600 bine yakın evlenme, 200 bine yakın boşanma, 100 bine yakın gurbetçi talebi, 70 binin üzerinde yabancı talebi ile en az 1 milyon minimumda talep oluşan bir ülkeyiz. İhtiyaç ve yatırım amaçlı talepleri de eklediğimizde 1,5 milyona yakın talep oluşuyor. Avrupa’da en fazla konut satılan ülkede ev sahipliğinin yüzde 60 seviyesinde kalması da sıkıntılı bir durum. Buna da bir desteği olacaktır kampanyanın” dedi.


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