Mağduriyetler artıyor: ‘Arsa satışına lisans şartı gelmeli’ | Konut Haberleri

Pandemiyle değişen talepler, deprem sonrası müstakil konuta olan ilgi ve hızla artan fiyatlar nedeniyle konuta erişim sorununun büyümesi tüketiciyi arsaya yönlendirdi.

Gülistan Alagöz / Hürriyet

Talep zirve yapınca bu alanda faaliyet gösteren kişi ve işletmeler de arttı. Ancak imarı olmayan arsaların imarlı diye pazarlandığı, ‘imar gelecek’ vaatleri ve hatalı fiyatlamalarla tüketicilerin kandırıldığı bir piyasa da oluştu. Arsa satışında ciddi suiistimallerin olduğunu belirten arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, kamunun tüketiciyi korumak adına bir düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

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KÜNYE ÖNERİSİ

“Geçen yıl 15 milyar dolar hacminde 1.5 milyon adet arsa ve arazi satışı yapıldı. Kurumsal firmaların payı oldukça düşük, Ahmet’ten Mehmet’e satış bu işin büyük kısmını oluşturuyor. Köylerde muhtarlar, imamlar arsa satıyor. Emlakçılar da konut satışları düşünce arsaya yöneldi” diyen Öztürk şunları söyledi: “Yetkisiz kişiler arsa satışı yapmamalı. Arsa satışı yapan firmalara lisans şartı gelmeli. Sermaye, yeterli bilgiye sahip kadro şartları aranmalı. Eğer bu yapılırsa arsa piyasası 5 yılda 5 kat büyür. Bir diğer önerimiz de künye sistemi... Bu yolla vatandaşın ne aldığını bilmesi sağlanır, dolandırıcılıkların önüne geçilir. Alım satımda görülecek künyede, söz konusu yer konut imarlı mı, tarla mı görülür. Tüm teknik bilgiler yer alır. Biz şirket olarak bunu yapıyoruz ama tüm sektöre yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyu Bakanlığa da ilettik.”

YÜZDE 40 UCUZ

Tüketicilerin arsa yatırımını daha kârlı bulmasına karşın, yasal ve teknik süreçlerin zorluğu sebebiyle konut yatırımını tercih ettiğini ifade eden Öztürk, bunun arsaVev’in kuruluş amacını oluşturduğunu söyledi.

Önce arsa sonra ev modeliyle konutların piyasa şartlarına göre yüzde 40 daha ucuz olduğunu söyleyen Öztürk, arsa satış modellerini şöyle anlattı: “Sunduğumuz ilk çözüm, bireysel arsaya kendi konutunu yapma modeli. Tüketiciye ruhsat alım ve istenirse yüklenici desteği verdiğimiz sosyal alanlarla donatılmış, altyapısı hazırlanmış arsalar sunuyoruz. Bir diğer çözümümüz iki aşamalı konut modeli. Bu modelde önce arsasını alıp daha sonra evini inşa ettirdiği, müteahhidi bizim tarafımızdan belirlenmiş arsalar sağlıyoruz. Son olarak ise arsaVev modelimizle imarlı arsa satın alıyorsunuz, anlaşmalı müteahhidimiz de kat karşılığı modeli ile inşaatı gerçekleştirerek sizi ev sahibi yapıyor.” Öztürk, Yalova’da 575 bin TL’ye önce arsa, sonra ev sunduklarını, Foça’da ise 699 bin TL peşinatla tapusu hemen teslim bir villa sahibi olma imkânı tanıdıklarını, Kuşadası’nda da 990 bin TL peşinata ev sahibi yaptıklarını aktardı.

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14 BİN KİŞİYE ULAŞTI

-Bugüne kadar yaklaşık 14 bin kişiye 750 futbol sahası büyüklüğünde toplam 5 milyon 355 bin metrekare arsa satışı yaptıklarını ifade eden Bülent Öztürk, 3 yılda 6.7 milyar TL ciroya ulaştıklarını kaydetti. Öztürk 2024 planları için şunları söyledi: “Yılın ilk 5 ayında, ayda 2 milyar TL’nin üzerinde arsa satışı yaptık. Tamamı imarlı olmak kaydıyla farklı konumlarda 8 projemiz var, 5 yeni projeyi de yakında açıklayacağız. Böylelikle 2024’ü 6 milyar TL ciro ile bitirmeyi planlıyoruz.”

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