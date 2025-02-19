Son dakika... Konutta dev avantaj... İşte Emlak Konut'un kampanyasının geçerli olduğu projeler

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Türkiye'de konut sahibi olmak isteyenler için Emlak Konut yeni kampanyasını duyurdu. Kazançlı Yatırım Kampanyası'yla birlikte 3 farklı ödeme seçeneği sunularak satışlara başlandı.
Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlar, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor.
• İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.
Üçüncü modelde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuluyor. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkânı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planı bütçeye göre esnek bir şekilde düzenleyebiliyor. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunuluyor.
İZMİR ALLSANCAK
Allsancak İzmir projesi şehrin kalbi Alsancak’ta ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. İzmir Kordon’a ve bağlantı yollarına yakın lokasyonda yer alan proje; spor merkezleri, özel tasarım tabiat parkı, okul ve oyun parkları, yüzme havuzları, otel, alışveriş mekanları ile siz ve sevdiklerinize konforlu bir yaşam sunuyor.
1+1’den 5+1’e kadar çeşitli daire seçenekleri sunan projede toplam 1069 daire ve 37 ticari ünite bulunuyor. Şehrin konforunu eşsiz Körfez manzarasıyla yaşayabileceğiniz Allsancak projesinde, mutlu bir yaşam sizi bekliyor.
Ege’yle Marmara’nın buluşma noktası Balıkesir’de yeni bir yaşam sizler için hayat buluyor.
Balıkesir’in merkezinde tüm sosyal imkanların ortasında konumlanan proje, önemli bir lokasyon avantajı sunuyor. Balıkesir Emlak Konutları; yatay mimari anlayışı, sunduğu sosyal ayrıcalıkları, 415 konut ve 29 ticari ünitesiyle sizleri hayallerinizle buluşmaya davet ediyor.
Doğanın huzurunda, Çekmeköy’de enerjisi ve huzuruyla sizi büyüleyecek doğal ve yeşil bir yaşam başlıyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış tamamen sizlerin daha huzurlu ve güvenli bir yaşama sahip olmanız için hayata geçiyor.
138 bin metrekarelik yeşil alanıyla doğal yaşam konseptinde hazırlanan projeyle temiz bir nefes alacak, şehrin karmaşasından tamamen uzaklaşacaksınız. Proje yanında yer alan eğitim alanları, sosyal tesis alanı, özel sağlık tesis alanı, kreş, ibadet alanı gibi önemli sosyal imkanlarla yaşama dair birçok olanak yanı başınızda olacak.
Çocuk oyun alanları, yüzme havuzu, spor ve yeşil alanlarıyla pek çok sosyal imkânı bir arada bulacaksınız. Bahçenizde sebzelerinizi yetiştirecek, doğal yaşamın tadını her açıdan çıkaracaksınız. 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire tipleri ile her isteğe cevap verecek bu proje hayatınızda yeni kapılar açacak.
Yatay Mimari Anlayışıyla Her anınız güvenli ve huzurlu
Yatay mimari anlayışıyla hayat bulacak az katlı daireleriyle Emlak Konut Çınarköy Evleri sizlere güvenli ve huzurlu bir yaşam vadediyor. Size özel terasında sıcak yaz akşamlarının tadını sevdiklerinizle sohbet ederek çıkaracağınız, size özel bahçenizde çiçek vb. bitkileri yetiştireceğiniz daireler ile, yine size özel yüzme havuzu, fitness salonu, bay-bayan hamam, sauna, buhar odası ve kafeteryaların yer aldığı sosyal tesisleri de içinde barındıran müstakil evlerle hayallerinizi yaşama fırsatı bulacaksınız.
Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’nde, 329.321,30 m²’lik bir alanda hayat bulan Göktürk Kemer Evleri, az katlı yatay mimarisi, yaşam alanları, doğası ve sunduğu ayrıcalıklar ile yepyeni bir başlangıcın kapılarını sizler için aralıyor.
Göktürk Kemer Evleri, sadece kendi hayatınıza değil, aynı zamanda bölgeye de değer katmayı hedefliyor.
Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’na yakın konumda, yaklaşık 131.000.000 metrekare alan üzerinde inşa edilecek Yenişehir Evleri Arnavutköy , sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor.
Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.
Güvensiz yapılar, sağlıksız yaşam alanları ile çevrili olan Fikirtepe, güvenli yapıları, sosyal donatıları, yeşil alanları, 7/24 yaşayan prestij caddesi ve ticari ünitelerin yer aldığı yeni hali ile dönüşüyor, İstanbul’un en gözde yaşam alanlarından biri oluyor.
Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarıyla tüm detaylarının yeniden tasarlandığı, insanların huzur ve güven içinde yaşayacağı, tamamlandığında İstanbul’un yeni çekim merkezi olması beklenen Yeni Fikirtepe, hak ettiği değerine ulaşıyor. 12.059 bağımsız bölümün, yeşil alanların sürekliliğini bozmayacak şekilde yeniden konumlandırıldığı Yeni Fikirtepe, Anadolu Yakası’nın çehresini değiştiriyor.
İstanbul’un yeni yakası GÖLYAKA’da yeni bir şehir inşaa ediliyor. Sismik deprem izolatör teknolojisiyle yapılan, çoğunluğu göl manzaralı, 717 konut ve 38 ticari bağımsız bölümden oluşan GÖLYAKA İSTANBUL projesi, yatay mimarisi, büyük peyzaj ve sosyal alanlarıyla farkını yansıtıyor.
Çocuk oyun parkları, bisiklet ve yürüyüş yolları, kapalı havuzu, fitness salonu, pilates odası, buhar odası, hamam, sauna gibi sosyal imkanların yer aldığı projemizde her daireye ait kapalı geniş otoparklar bulunmaktadır. 1+1 den 5+1 e kadar çeşitli, geniş teraslı ve bahçeli daire seçeneklerimiz siz müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır.
Emlak Konut güvencesi ve İzka İnşaat vizyonuyla hayata geçirilen projede her detay sağlıklı yaşam ve yeşil dönüşüm normlarına göre tasarlandı. Bununla birlikte Park Yaşam Antalya, Antalya’nın yeni nesil yaşam projesi olma özelliğiyle de şehir hayatına yepyeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.
Park Yaşam Antalya’da yüzme, fitness, sauna, hamam, yürüyüş gibi çeşitli aktivitelerle siz günü keyifli hale getirirken çocuklarınız su parkı ve yeni nesil çocuk oyun alanlarında oyunlar oynayabilir.
Projemizde; 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 dubleks ve 5+1 dubleks seçenekleri bulunmaktadır. Konut sayısına göre geniş (45.000 m2 ) peyzaj alanına sahip olan projede, keyifli zaman geçirmeniz için tasarlanmış havuz, fitness salonu, sauna, hamam, buhar odası, yeni nesil çocuk oyun alanları, su parkı, koşu – yürüyüş parkurları, basketbol sahası, tenis kortu, dinlenme alanları ve geniş yeşil alanlar yer almaktadır. Yaşam kalitenizi arttırmak ve hayal ettiğiniz yüksek standartlara kavuşmak için uzağa gitmenize gerek yok. Yaşam boyu tatil konforunda tasarladığımız Park Yaşam Antalya’nın tadını çıkaracaksınız.
Nezihpark Bahçekent, son zamanların yükselen değeri Başakşehir Bahçekent’te huzurlu ve güvenli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Toplam 67 bin 294 m2 proje ve yeşil alanı, mimari özellikleri, sunduğu sosyal imkânları, yanı başındaki Millet Bahçesi’nin doğası ve ulaşım kolaylığıyla nezih bir yaşam hayata geçiriliyor.
Az katlı yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış geniş bahçeli ve teraslı evleri, peyzaj ve çocuk oyun alanlarıyla pek çok ayrıcalığı bir arada barındırıyor.
1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan daire seçenekleri ve ticari üniteleriyle toplam 700 adet bağımsız bölümden oluşan Nezihpark Bahçekent’ in ilk etabı Emlak Konut güvencesi ve Aydur İnşaat ayrıcalığıyla, Bahçekent’te hayat buluyor.
İstanbul’u; boğaz ve tarihi yarımada manzarasıyla, sosyal yaşamıyla, ulaşımın merkezinde, benzersiz bir konumda doyasıya yaşamak isteyenler için Barbaros 48’de yepyeni bir yaşam başlıyor.
Hem boğaz hem de tarihi yarımada manzarasını bir arada kucaklayan Barbaros 48, panoramik bir manzaraya da ev sahipliği yapmanızı sağlayacak.
Tüm detaylarıyla İstanbul’un en özel tasarım konutlarını sunan Barbaros 48, sınırsız lüks ile donatılmış sadece 48 konutuyla Barbaros Bulvarı’nda seçkin sahiplerini bekliyor.
Majör Gölyaka, Avcılar’ın planlı kentleşen Gölyaka bölgesinde sembol niteliğinde bir proje olarak konumlanıyor. 423 konut ve 56 dükkanın yer aldığı Majör Gölyaka, bölgenin çekim merkezi haline gelen 122 bin metrekarelik parkın yanı başında konumlanıyor.
Az katlı, yatay mimarisiyle de öne çıkan sahip Majör Gölyaka geniş peyzaj alanları ile spor ve sosyal donatı alanlarına sahip. Yürüyüş yolları, kapalı havuz, fitness salonu, pilates odası, buhar odası, hamam, sauna gibi donatıların yer aldığı Majör Gölyaka’da 1+1 ve 2+1 dairelere birer araçlık, 3+1 ve 4+1 dairelere ise ikişer araçlık otopark alanı sunuluyor.
Ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve bahçeli, teraslı 4+1 tiplerinde dairelerin yer aldığı projede, dairelerin büyüklüğü ise 56 ile 219 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.
İstanbul Avrupa Yakasında, Küçükçekmece gölünün yanı başında, 1.7 milyon m² yüz ölçüme sahip Gölyaka isimli yepyeni bir semt kuruluyor. Gölyaka’nın birinci etabındaki Tual Gölyaka, doğa ile bütünleşen yatay mimari tasarımıyla öne çıkıyor.
Her dairede geniş teras alanları ya da bahçe kullanımları olan Tual Gölyaka, şehre yakın ama bir o kadar da sakin ve özgün bir yaşam sunuyor. Gölyaka’da yer alacak; kreş, sağlık tesisi, sosyal tesis, cami ve park alanları, eğitim tesisleri, alışveriş üniteleri gibi imkânlardan da yararlanma imkânı sunacak olan Tual Gölyaka, sakinlerini eksiksiz bir semt yaşamı deneyimiyle tanıştırıyor. Bulunduğunuz yerden uzaklaşmadan alışveriş yapabileceğiniz, sosyalleşeceğiniz ya da kültürel aktivitelere katılabileceğiniz alanların da tasarlandığı Gölyaka, modern yaşamın tüm ögelerini aynı bölgede, sakinleriyle buluşturuyor.
Bahçeşehir’in komşusu, Küçükçekmece Gölü’nün yanı başında yer alan konumu ile geleceğin modern yaşam alanı olacak bu yeni semt, yatırımcılar için de cazip fırsatlar sunuyor.
Tual Gölyaka’da 2+1’den 5+1 dublekslere kadar farklı daire seçenekleri yer alıyor. Geniş teras alanlarına sahip dairelerin yer aldığı projede, 25 m2’den 225 m2’ye kadar özel bahçe tahsisli daire seçeneklerinin yanı sıra, bahçe büyüklükleri 248 m² ile 390 m² arasında değişen, müstakil villa seçenekleri de yer alıyor.
Tüm beklentilerinizi karşılayan yepyeni bir semt yükseliyor!
Özak GYO kalitesi ve Emlak Konut güvencesi ile hayata geçen Hayat Flora, güvenle yaşayabileceğiniz, çocuklarınıza miras bırakabileceğiniz, benzersiz deniz ve göl manzarasına sahip özel bir yaşam sunuyor.
%70’e varan peyzaj alanı, bahçe kullanımlı ve teraslı daireleri, cadde mağazaları, Metro ve Marmaray’a yakınlığı, sıcak komşuluk ilişkileri ve yatırım değeriyle huzurlu ve sürdürülebilir bir hayatın kapılarını aralıyor.
Marmara Denizi’nin ferahlatıcı esintisi ve Küçükçekmece Gölü’nün dingin atmosferiyle Hayat Flora, maviyle iç içe, tazelik dolu bir yaşam sunuyor.
Metro ve Marmaray’a yürüme mesafesinde konumlanan proje, İstanbul’un dört bir yanına hızlı ve kolay erişim sağlarken, E5 ve TEM otoyollarına yakınlığıyla şehir içi ulaşımı da zahmetsiz hale getiriyor. Üç cadde üzerinde konumlanan konutlar ve cadde mağazaları, bölgeye yeni bir dinamizm kazandırıyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri, modern şehir hayatını konforla buluşturuyor.