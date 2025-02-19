Son dakika... Konutta dev avantaj... İşte Emlak Konut'un kampanyasının geçerli olduğu projeler

EMLAK KONUT ÇINARKÖY EVLERİ

Doğanın huzurunda, Çekmeköy’de enerjisi ve huzuruyla sizi büyüleyecek doğal ve yeşil bir yaşam başlıyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış tamamen sizlerin daha huzurlu ve güvenli bir yaşama sahip olmanız için hayata geçiyor.

138 bin metrekarelik yeşil alanıyla doğal yaşam konseptinde hazırlanan projeyle temiz bir nefes alacak, şehrin karmaşasından tamamen uzaklaşacaksınız. Proje yanında yer alan eğitim alanları, sosyal tesis alanı, özel sağlık tesis alanı, kreş, ibadet alanı gibi önemli sosyal imkanlarla yaşama dair birçok olanak yanı başınızda olacak.

Çocuk oyun alanları, yüzme havuzu, spor ve yeşil alanlarıyla pek çok sosyal imkânı bir arada bulacaksınız. Bahçenizde sebzelerinizi yetiştirecek, doğal yaşamın tadını her açıdan çıkaracaksınız. 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire tipleri ile her isteğe cevap verecek bu proje hayatınızda yeni kapılar açacak.

Yatay Mimari Anlayışıyla Her anınız güvenli ve huzurlu

Yatay mimari anlayışıyla hayat bulacak az katlı daireleriyle Emlak Konut Çınarköy Evleri sizlere güvenli ve huzurlu bir yaşam vadediyor. Size özel terasında sıcak yaz akşamlarının tadını sevdiklerinizle sohbet ederek çıkaracağınız, size özel bahçenizde çiçek vb. bitkileri yetiştireceğiniz daireler ile, yine size özel yüzme havuzu, fitness salonu, bay-bayan hamam, sauna, buhar odası ve kafeteryaların yer aldığı sosyal tesisleri de içinde barındıran müstakil evlerle hayallerinizi yaşama fırsatı bulacaksınız.