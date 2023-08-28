  • Bigpara
  • Haberler
  • Konut Haberleri
  • Konut kredilerine yeni düzenleme! İkinci evini almak isteyenler dikkat
‹ Önceki Haber Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor! Zam için işte son tarih Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor! Zam için işte son tarih Sonraki Haber › Erkan'dan açıklama: Yol haritamızı uygulamaya devam ediyoruz Erkan'dan açıklama: Yol haritamızı uygulamaya devam ediyoruz

Konut kredilerine yeni düzenleme! İkinci evini almak isteyenler dikkat

28.08.2023 - 06:47 | Son Güncelleme :
Konut kredilerine yeni düzenleme! İkinci evini almak isteyenler dikkat | Konut Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, konut kredilerinde ikinci evini alacaklara yönelik düzenleme yaptı. Düzenlemeyle birlikte ikinci konutunu alacak kişilerin kullanacağı kredi tutarı evin değerinin yüzde 22.5’i olarak baz alınacak. Değeri 5 milyon ve altında olan konutlar için kredi kullandırım limiti yüzde 90 olduğundan, yüzde 75 oranında kredi kullandırımı kısıldığında geriye sadece yüzde 22.5 oranında konut kredisi kullanılabilecek. Başka bir deyişle 90’ın yüzde 75’i alındığında 67.5 r

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci konuta sahip olmak isteyenlere yönelik konut kredisi düzenlemesine gitti.

Düzenlemeye göre ikinci konutunu alacak olanların kredi tutarları yüzde 75 oranında azaltılacak.

BDDK’nın aldığı kararla “Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak” maddesi eklendi.

Başka bir deyişle ikinci konutunu alacak kişilere alınacak evin değerinin sadece yüzde 22.5’i kadar kredi verilecek. Örnek vermek gerekirse 5 milyon liralık konut için sadece 1 milyon 125 bin lira kredi kullanılabilecek, geri kalan 3 milyon 875 bin lira nakit olarak ödenecek.

İSTİSNALAR SÖZ KONUSU

Köylerdeki ve 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında köy iken mahalleye dönüşen yerlerdeki konutların dikkate alınmamasına, ilgili il özel idarelerinden ve ilgili belediyelerden sahip olunan konutun söz konusu yerler ile aynı niteliğe sahip yerlerde olduğuna ilişkin resmi yazı alınması durumunda bu konutların da aynı kapsamda değerlendirilmesine ve birden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 ve daha az hissesi olanların dikkate alınmamasına karar verildi.

BANKALARA YÖNELİK DÜZENLEME DE YAPILDI

Ayrıca, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamasında; tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere ilişkin risk ağırlıklarının; Standart Yaklaşımın kullanılması durumunda yüzde yüz elli olarak uygulanmasına, İçsel Değerlendirmeye Dayalı (İDD) Yaklaşımların kullanılması durumunda, Standart Yaklaşım kullanılması durumunda söz konusu kredilere uygulanacak risk ağırlıkları ile yüzde yüz elli risk ağırlığının karşılaştırılması sonucu hesaplanacak artış oranlarının; İDD Yaklaşımları uyarınca hesaplanan risk ağırlıklarına uygulanarak artırılması şeklinde uygulanmasına,
Bu krediler için kredi riskine esas tutar hesaplamasında kredi riski azaltım tekniklerinin kullanılmamasına, Bahse konu yüksek risk ağırlıklarının işbu Kararın alındığı tarihten sonra kullandırılan yeni krediler için uygulanmasına karar verildi.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.929 Değişim: 2,75% Hacim : 100.021 Mio.TL Son veri saati : 14:18
Düşük 7.837 28.08.2023 Yüksek 7.954
Açılış: 7.837
26,5482 Değişim: 0,06%
Düşük 26,2691 28.08.2023 Yüksek 26,5784
Açılış: 26,5335
28,7128 Değişim: 0,35%
Düşük 28,2950 28.08.2023 Yüksek 28,9892
Açılış: 28,6126
1.635,56 Değişim: 0,11%
Düşük 1.618,57 28.08.2023 Yüksek 1.638,02
Açılış: 1.633,82
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.