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Konut fiyat endeksi ocakta arttı

18.03.2024 - 11:35 | Son Güncelleme :
Konut fiyat endeksi ocakta arttı | Konut Haberleri

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ocakta aylık yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 68 artışla 1190 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2024 dönemine ilişkin KFE verilerini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek için hesaplanan KFE, 2024 Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artarak 1190 seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. 3 büyük il için konut fiyat endeksindeki değişime bakıldığında, ocakta bir önceki aya göre İstanbul'da 1,3, Ankara'da 2,4 ve İzmir'de 2,8 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri, geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 54,5, Ankara'da yüzde 85,6 ve İzmir'de 70,4 oranlarında artış gösterdi. 


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