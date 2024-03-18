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İşte İngiltere Kraliyet Ailesi'nin muazzam serveti! Uçsuz bucaksız araziler, mülkler ve vergi gelirleri...

18.03.2024 - 11:02 | Son Güncelleme :
İşte İngiltere Kraliyet Ailesi'nin muazzam serveti! Uçsuz bucaksız araziler, mülkler ve vergi gelirleri... | Genel Haberler

Hakkındaki iddialar yüzünden gündemin ilk sırasına yerleşen İngiltere Kraliyet Ailesi'nin 28 milyar dolar büyüklüğe sahip bir servetle dünyanın en zengin ailelerinden biri. Ailenin gelirleri genellikle ellerinde bulunan arazilerden ve vergilerle oluşturulan bir fondan geliyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İngiltere Kraliyet ailesi son günlerde gündemden düşmüyor. Özellikle Kral Charles'ın büyük oğlu Galler Prensi William'ın eşi Kate Middleton hakkındaki iddialar ve aileden yakın zamanda çok önemli bir duyurunun yapılacağı söylentisi tüm gözleri aileye çevirdi.

İngiltere'de 'şirket' adıyla anılan Kraliyet Ailesi, dünyanın en zengin ailelerinden biri. Kraliyet ailesi The Crown Estate, Cornwall Dükalığı ve Lancaster Dükalığı gibi araziler ve bu arazilerdeki mülkleri de içerin 28 milyar dolarlık bir serveti yönetiyor. Ailenin gelirleri daha çok dükalıklardan gelmekte.

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CORNWALL DÜKALIĞI

Daha çok İngiltere'nin güneyindeki arazi ve mülklerden oluşan toplam 546 kilometrekarelik Cornwall Dükalığı'nın yönetimi Kral Charles'in en büyük oğlu Galler Prensi William'ın elinde. William'ın bu arazileri satması kanunen yasak ancak aile bu arazilerden gelen gelirleri kullanabiliyor. Dükalığın 2022 itibarıyla varlıklarının değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak ölçüldü. 

LANCASTER DÜKALIĞI 

Lancaster Dükalığı'nın portföyünde ise İngiltere ve Galler'deki geniş tarım arazileri, ticari ve kırsal mülkler ile tarihi binalar bulunuyor. 2022 yılı itibarıyla dükalığındeğeri yaklaşık 831,5 milyon dolar olarak açıklandı. Lancaster Dükalığı her yıl 25,5 milyon dolar kar elde ediyor. 

KRALİYET FONU 

Bunun yanında aile, vergi mükelleflerinden kesilen vergilerle oluşturulan bir fon olan Sovereign Grant'ten de ödeme alıyor. 2022-2023 yılları için Kral Charles, mülklerinin bakımını finanse etmek, personele maaş vermek ve resmi ziyaretler gibi diğer kraliyet görevlerinin masraflarını karşılamak için bu fondan  yaklaşık 109 milyon dolar kullandı.


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