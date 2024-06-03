  • Bigpara
  • Haberler
  • Konut Haberleri
  • Kira zam oranları belli oldu
‹ Önceki Haber Enflasyon rakamları açıklandı... Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı Enflasyon rakamları açıklandı... Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı Sonraki Haber › Memur ve emekliler dikkat! Zam için beşinci veri açıklandı Memur ve emekliler dikkat! Zam için beşinci veri açıklandı

Kira zam oranları belli oldu

03.06.2024 - 10:04 | Son Güncelleme :
Kira zam oranları belli oldu | Konut Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 3.37 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 62.51 olarak belirlendi.

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3.37 yıllık yüzde 75.45 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 62.51 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 62.51 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 59.64 olmuştu.

Haberin Devamı

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.413 Değişim: 0,12% Hacim : 24.405 Mio.TL Son veri saati : 10:52
Düşük 10.335 03.06.2024 Yüksek 10.458
Açılış: 10.443
32,2571 Değişim: 0,08%
Düşük 32,0931 03.06.2024 Yüksek 32,2850
Açılış: 32,2329
34,9854 Değişim: 0,09%
Düşük 34,8443 03.06.2024 Yüksek 35,0781
Açılış: 34,9539
2.408,79 Değişim: -0,14%
Düşük 2.395,84 03.06.2024 Yüksek 2.416,31
Açılış: 2.412,19
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.