Kira artışı yavaşlıyor | Konut Haberleri

Ülke genelinde enflasyondan arındırılmış reel kirada yıllık değişim oranları azalmaya devam ediyor.

EKONOMİ SERVİSİ

Emlak ilan portalı sahibinden.com’un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı rapora göre; Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde nisandan mayısa cari kira fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları artttı. Buna karşılık ülke genelinde mayıs ayı itibarıyla reel fiyatlarla kira ortalaması bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 14.6 daha düşük kaldı. Reel fiyatlarla kira ortalaması geçen yılın aynı ayına göre İstanbul’da yüzde 13.3, Ankara’da yüzde 1.2, İzmir’de ise yüzde 4.1 daha düşük olarak tespit edildi.

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Raporda; cari kira fiyatlarında yıllık artış oranlarında düşüşün devam ettiği belirtildi. Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı mayıs ayında yüzde 49.8’e geriledi. Mayıs ayında ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 169.6 TL oldu. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 52.1’e, Ankara’da yüzde 73.4’e, İzmir’de ise yüzde 68.3’e düştü. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 213 TL, Ankara’da 163 TL, İzmir’de ise 189 TL olarak gerçekleşti.

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