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İnşaat maliyetleri endeksi arttı

12.06.2024 - 10:17 | Son Güncelleme :
İnşaat maliyetleri endeksi arttı | Konut Haberleri

İnşaat maliyetlerinde yıllık artış %71,8 seviyesine yükseldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,80 arttı. Bir önceki ay yıllık artış %69,98 seviyesindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,71 arttı, işçilik endeksi %0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %57,21 arttı, işçilik endeksi %109,73 arttı.

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Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,77 arttı, işçilik endeksi %0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %55,12 arttı, işçilik endeksi %109,13 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,52 arttı, işçilik endeksi %1,01 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %63,94 arttı, işçilik endeksi %111,96 arttı.


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