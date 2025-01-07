×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAKonut Haberleri

İngiltere'de 9 ay sonra bir ilk! Fiyatlar düşüyor

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Fiyat#Konut
İngilterede 9 ay sonra bir ilk Fiyatlar düşüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 10:33

Halifax "İngiltere'de konut fiyatları Mart ayından bu yana ilk kez düştü" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Mortgage kredisi veren Halifax'ın açıkladığı rakamlara göre, İngiliz konut fiyatları Mart ayından bu yana ilk kez geçen ay beklenmedik bir şekilde düştü, ancak yılı Aralık 2023'ten daha yüksek tamamladı.

İngiltere'nin en büyük mortgage kredisi veren kuruluşu Lloyds Banking Group'un bir parçası olan Halifax, konut fiyatlarının Kasım ayındaki %1,2'lik artışın ardından Aralık ayında %0,2 düştüğünü ve yıllık bazda %3,3 artarak Reuters'in ekonomistler arasında yaptığı ankette tahmin edilen %4,2'lik artışın altında kaldığını açıkladı.

Ekonomistler konut fiyatlarının yalnızca Aralık ayında %0,4 artacağını tahmin ediyordu.

Nationwide Aralık ayında konut fiyatlarının aylık bazda %0,7 oranında arttığını açıklarken, İngiltere Merkez Bankası verileri fiyatlar için öncü bir gösterge olan konut kredisi onaylarının Kasım ayında Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Haberin Devamı

Halifax, 2024 yılının ikinci yarısında konut fiyatlarının mortgage oranlarındaki düşüş, reel ücretlerde devam eden artış ve Nisan 2025'te emlak alım vergilerinde yapılacak artış öncesinde alım yapmak isteyen bazı alıcılar tarafından desteklendiğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Fiyat#Konut

BAKMADAN GEÇME!