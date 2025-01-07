İngiltere'de 9 ay sonra bir ilk! Fiyatlar düşüyor

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Mortgage kredisi veren Halifax'ın açıkladığı rakamlara göre, İngiliz konut fiyatları Mart ayından bu yana ilk kez geçen ay beklenmedik bir şekilde düştü, ancak yılı Aralık 2023'ten daha yüksek tamamladı.

İngiltere'nin en büyük mortgage kredisi veren kuruluşu Lloyds Banking Group'un bir parçası olan Halifax, konut fiyatlarının Kasım ayındaki %1,2'lik artışın ardından Aralık ayında %0,2 düştüğünü ve yıllık bazda %3,3 artarak Reuters'in ekonomistler arasında yaptığı ankette tahmin edilen %4,2'lik artışın altında kaldığını açıkladı.

Ekonomistler konut fiyatlarının yalnızca Aralık ayında %0,4 artacağını tahmin ediyordu.

Nationwide Aralık ayında konut fiyatlarının aylık bazda %0,7 oranında arttığını açıklarken, İngiltere Merkez Bankası verileri fiyatlar için öncü bir gösterge olan konut kredisi onaylarının Kasım ayında Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

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Halifax, 2024 yılının ikinci yarısında konut fiyatlarının mortgage oranlarındaki düşüş, reel ücretlerde devam eden artış ve Nisan 2025'te emlak alım vergilerinde yapılacak artış öncesinde alım yapmak isteyen bazı alıcılar tarafından desteklendiğini söyledi.