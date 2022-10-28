Gayrimenkul sektörü Ankara’da toplanacak | Konut Haberleri

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) öncülüğünde düzenlenen Gayrimenkul Fuarı, “Emlak Yatırım Fuarı ve Zirvesi”, 29-30 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; alıcı, satıcı ve yatırımcıyı buluşturan ve 450 konsept projenin yer alacağı fuar, 15. kez kapılarını açmaya hazırlanırken; ATEM Başkanı Hakan Akçam, “Emlak Yatırım Fuarı ve Zirvesi’nde inşaat ve emlak sektörü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm tarafları bir araya getirmeyi ve bu vesileyle işbirliklerini geliştirmeyi, sektörümüzü daha ileri seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Fuar ve Kongremiz; özel sektörün, kurumların, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşları ve diğer ulusal kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilecek. Genel oturumların yanı sıra ikili ve çoklu görüşmelerin yapılması sağlanacak. Dünyadaki yatırım trendleri ve gelişmeler eş zamanlı olarak yurt dışından gelen panelistler aracılığı ile ziyaretçi satış kanallarına aktarılacak. Özel sektör temsilcileri bir araya gelerek, işbirliği imkanları görüşülecek, açık ve kapalı fuar alanlarında her türlü ürün ve hizmetler tanıtılabilecek ve gayrimenkul sektöründe güncel araştırma-geliştirme çalışmalarının sonuçları paylaşılabilecek. En iyi uygulama örnekleri ve bilgi alışverişi sağlanacak” dedi.

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