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Emlak Konut, Riyad Cıtyscape Global Suudi 2024 Fuarı'nda!

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#Cityscape#Riyad#Big Para
Emlak Konut, Riyad Cıtyscape Global Suudi 2024 Fuarında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 11:00

Türkiye'nin lider gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan "Cityscape Global Suudi 2024 Fuarı'na katılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Emlak Konut, bu fuar aracılığıyla 71 yıllık tecrübesi ve güçlü marka bilinirliğiyle Türkiye'nin gayrimenkul alanındaki fırsatlarını uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor.

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Cityscape, Global Suudi 2024, dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul ve şehircilik fuarlarından biri olarak, Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden yatırımcı ve sektör temsilcisini bir araya getiriyor. Emlak Konut, bu platformda Türkiye'nin yatırım potansiyelini ve kendine özgü geliştirdiği yenilikçi gayrimenkul geliştirme modellerini tanıtarak, uluslararası alanda sürdürülebilir yeni iş birlikleri kurmayı hedefliyor. Altyapı, şehircilik ve finansman. konularında stratejik iş birlikleri geliştirmek, projelerin uluslararası arenada tanıtımını sağlamak ve iş potansiyelini artırmak açısından bu fuar büyük önem taşıyor. Suudi firmalar ve diğer uluslararası temsilcilerle yapılacak görüşmelerde, ülkemizin şehircilik alanındaki deneyimleri paylaşılacak; gelecekteki projeler için iş birliklerini artırma fırsatları değerlendirilecek.

Fuar kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İller Bankası A.Ş. ve İstanbul Ticaret Odası da Türkiye'nin altyapı, finansman ve şehircilik alanlarındaki bilgi birikimini aktaracak. İller Bankası A.Ş., özellikle altyapı ve finansman projelerine odaklanarak Suudi ve diğer uluslararası yetkililerle stratejik iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

Emlak Konut, Cityscape, Global Suudi 2024 Fuarı'nda proje geliştirme değeri 150 milyar TL'yi aşan toplam 40 projeyle yer alacak. Konut ve ticari alanların yanı sıra çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik esasıyla tasarlanan, Emlak Konut Çınarköy Evleri, Göktürk Kemer Evleri, Yeni Fikirtepe, Gölyaka İstanbul, Next, Level İstanbul, Yeni Levent, Nişantaşı Koru, Batı Yakası ve Park Yaşam Antalya gibi prestijli projeleri ile birlikte tüm projelerini tanıtacak. Türkiye'nin gayrimenkul sektöründeki dinamik yapıyı ve sunduğu fırsatları uluslararası yatırımcılara aktarmayı amaçlıyor.

Daha önce Almanya'nın Düsseldorf şehrinde gerçekleşen Nobel IMMO 24 Fuarı'na da katılan Emlak Konut, bu etkinliklerde uluslararası iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor. Emlak Konut, katılım gösterdiği bu fuarlarda yalnızca kendi marka değerini değil, Türkiye'nin gayrimenkul sektörünü ve ülkemizin ekonomik gücünü de uluslararası düzeyde tanıtarak katkı sunmayı hedefliyor.

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#Cityscape#Riyad#Big Para

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