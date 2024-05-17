Çin'den krizdeki emlak sektörünü kurtarma hamlesi | Konut Haberleri

Çin, krizdeki emlak sektörünü canlandırmak için bir dizi önlem açıkladı. İlk kez konut alacaklara yönelik kredi faizleri düşürüldü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çin, son verilerin konut fiyatlarının yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 10 oranında düştüğünü göstermesinin ardından, sorunlu emlak sektörünü yeniden canlandırmak için Cuma günü bir dizi yeni önlem açıkladı.

Merkez bankası, ipotekler için asgari peşinat miktarını azaltacağını ve birinci ve ikinci konutlar için faiz oranlarındaki tabanı kaldıracağını söyledi.

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Çin'in konut piyasası, birkaç yıl önce emlak geliştiricilerinin aşırı borçlanmasına yönelik baskının ardından çökmüş, bu durum ev mobilyası, beyaz eşya ve inşaat gibi diğer birçok sektörü de beraberinde sürüklemişti. Bu durum ülkedeki büyümeyi yavaşlatmıştı.

Konut sektöründe oluşan kriz nedeniyle emlak şirketleri borçlarını ödeyemedi. Ülkedeki pek çok proje yarım kalmış durumda.

Başbakan yardımcısı He Lifeng, yetkililerin her şehre uygun politikalar geliştireceklerini ve tamamlanmamış ticari konut riskiyle mücadele edeceklerini söyledi.

Resmi Xinhua Haber Ajansı'na konuşan He, "Garantili konut teslimatı ve mevcut ticari konutların kullanıma sunulması gibi temel görevleri sağlam bir şekilde ilerleteceğiz" dedi.

FAİZLER DÜŞÜRÜLDÜ

Çin Halk Bankası tarafından yapılan duyuruda, Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, 5 yılın altındaki ilk kez konut yardım fonu kredilerine yönelik faiz oranının yüzde 0,25 puan düşürülerek %2,35'e çekileceği belirtildi. 5 yıl vadeli kredi faiz oranı 0,25 puanlık indirimle yüzde 2,85'e çekildi.

İlk konut kredilerinde minimum peşinat, satın alma fiyatının %15'i olacak. İkinci konutlarda ise bu oran yüzde 25 olacak.

BÜYÜME YAVAŞLADI

Çin ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde %5,3 gibi güçlü bir oranda büyüdü, ancak bu, gelişmekte olan bir ekonomi için nispeten yavaş ve zayıflık işaretleri devam ediyor.

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Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Cuma günü yayınlanan rapor, fabrika üretiminin Nisan ayında bir önceki yıla göre %6,7 arttığını ve fabrika ekipmanı gibi sabit varlıklara yapılan yatırımın da %4,2 arttığını gösterdi.

Ancak konut başlangıçları yıllık bazda neredeyse %25 düştü ve taban alanıyla ölçülen satışlar da %20 düştü. Gayrimenkul projelerinin finansmanı da %25 düşerken perakende satışlar Nisan ayında yalnızca %2,3 arttı.

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