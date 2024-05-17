  • Bigpara
  • Haberler
  • Konut Haberleri
  • Çin'den krizdeki emlak sektörünü kurtarma hamlesi
‹ Önceki Haber Türk turizmciler Afrika’ya açılıyor Türk turizmciler Afrika’ya açılıyor Sonraki Haber › Borsa İstanbul rekor kırdı Borsa İstanbul rekor kırdı

Çin'den krizdeki emlak sektörünü kurtarma hamlesi

17.05.2024 - 09:58 | Son Güncelleme :
Çin'den krizdeki emlak sektörünü kurtarma hamlesi | Konut Haberleri

Çin, krizdeki emlak sektörünü canlandırmak için bir dizi önlem açıkladı. İlk kez konut alacaklara yönelik kredi faizleri düşürüldü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çin, son verilerin konut fiyatlarının yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 10 oranında düştüğünü göstermesinin ardından, sorunlu emlak sektörünü yeniden canlandırmak için Cuma günü bir dizi yeni önlem açıkladı.

Merkez bankası, ipotekler için asgari peşinat miktarını azaltacağını ve birinci ve ikinci konutlar için faiz oranlarındaki tabanı kaldıracağını söyledi.

Haberin Devamı

Çin'in konut piyasası, birkaç yıl önce emlak geliştiricilerinin aşırı borçlanmasına yönelik baskının ardından çökmüş, bu durum ev mobilyası, beyaz eşya ve inşaat gibi diğer birçok sektörü de beraberinde sürüklemişti. Bu durum ülkedeki büyümeyi yavaşlatmıştı.

Konut sektöründe oluşan kriz nedeniyle emlak şirketleri borçlarını ödeyemedi. Ülkedeki pek çok proje yarım kalmış durumda.

Başbakan yardımcısı He Lifeng, yetkililerin her şehre uygun politikalar geliştireceklerini ve tamamlanmamış ticari konut riskiyle mücadele edeceklerini söyledi.

Resmi Xinhua Haber Ajansı'na konuşan He, "Garantili konut teslimatı ve mevcut ticari konutların kullanıma sunulması gibi temel görevleri sağlam bir şekilde ilerleteceğiz" dedi.

FAİZLER DÜŞÜRÜLDÜ

Çin Halk Bankası tarafından yapılan duyuruda, Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, 5 yılın altındaki ilk kez konut yardım fonu kredilerine yönelik faiz oranının yüzde 0,25 puan düşürülerek %2,35'e çekileceği belirtildi. 5 yıl vadeli kredi faiz oranı 0,25 puanlık indirimle yüzde 2,85'e çekildi.

İlk konut kredilerinde minimum peşinat, satın alma fiyatının %15'i olacak. İkinci konutlarda ise bu oran yüzde 25 olacak.

BÜYÜME YAVAŞLADI

Çin ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde %5,3 gibi güçlü bir oranda büyüdü, ancak bu, gelişmekte olan bir ekonomi için nispeten yavaş ve zayıflık işaretleri devam ediyor.

Haberin Devamı

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Cuma günü yayınlanan rapor, fabrika üretiminin Nisan ayında bir önceki yıla göre %6,7 arttığını ve fabrika ekipmanı gibi sabit varlıklara yapılan yatırımın da %4,2 arttığını gösterdi.

Ancak konut başlangıçları yıllık bazda neredeyse %25 düştü ve taban alanıyla ölçülen satışlar da %20 düştü. Gayrimenkul projelerinin finansmanı da %25 düşerken perakende satışlar Nisan ayında yalnızca %2,3 arttı.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2100 Değişim: -0,20%
Düşük 32,1317 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0384 Değişim: -0,13%
Düşük 34,9737 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.493,56 Değişim: 1,11%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.505,61
Açılış: 2.466,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.