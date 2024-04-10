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Baykar deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı

10.04.2024 - 17:23 | Son Güncelleme :
Baykar deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı | Konut Haberleri

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketi Baykar, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde evlerini kaybeden depremzedelere teslim edilmek üzere inşa ettirdiği konutların tamamlanma tarihini açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Bayraktar TB2 SİHA, Akıncı TİHA, Kızılelma jet motorlu SİHA gibi yerli ve milli insansız hava araçları sistemlerinin üreticisi Baykar, inşa ettirdiği deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2023 depremlerinde evleri kaybeden depremzeledelere verilmek üzere Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa edilen 1.012 konut, Haziran ayından itibaren depremzedelere teslim edilmeye başlanacak.

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Baykar'ın açıklaması şu şekilde:

Baykar olarak hayata geçirdiğimiz #KonutSeferberliği ile 1.012 kalıcı konutu depremzede kardeşlerimize huzur dolu yuvalar olarak sunma hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Haziran 2024'te teslim etmeye başlayacağız.

Bayram sevinciniz daim olsun…

 


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