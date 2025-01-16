Bakan Kurum'dan İstanbullulara kentsel dönüşüm çağrısı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulviye Hanım, 'Yarısı Bizden' kampanyamızdan yararlandı, evini yeniledi. Artık afete dirençli yuvasında güvenle oturuyor. Şimdi tüm İstanbullulara da bir çağrısı var: Evinizi kentsel dönüşüme verin. Hiç korkmayın, devletimiz arkamızda" ifadelerini kullandı.

İKİ YÖNTEMLİ DÖNÜŞÜM

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konut için de 1 milyon 400 bin TL kredi veriliyor. Hak sahibine bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için de 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Bu şekilde bakanlığın her bir konut için sağladığı 1,5 milyon TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor.

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Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar 'Yarısı Bizden' kampanyasının 700 bin TL’lik hibe desteğini kullanabiliyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.