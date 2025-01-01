520 milyon dolara satıldı... En büyük arazi satışı olabilir

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Miami'nin finans bölgesindeki bir sahil arazisi 500 milyon doların üzerinde bir bedelle satılarak Florida'da bugüne kadar gerçekleşen en büyük arazi satışına imza atacak.



Apartment Investment & Management Co. 1001 Brickell Bay Drive ve 1111 Brickell Bay Drive'ı Oak Row Equities'in kurucuları Erik Rutter ve David Weitz tarafından yönetilen bir kuruluşa satmayı kabul etti. Toplam 4,25 dönümlük (1,7 hektar) mülkler, finans şirketlerinin ve yeni sakinlerin akınıyla son yıllarda patlama yaşayan bir mahallenin kalbinde yer alıyor.



Aimco'dan yapılan açıklamada alıcıların 520 milyon dolar ödeyeceği ve belirli finansman düzenlemelerine bağlı olarak satın alma fiyatının 540 milyon dolara çıkabileceği belirtildi. 2022 yılında milyarder Ken Griffin'e yapılan 363 milyon dolarlık rekor satıştan daha yüksek bir rakam ortaya çıktı. Yakınlarda, 830 Brickell'deki 55 katlı bir gökdelen bu yıl 565 milyon dolar kredi aldı.



Rutter yaptığı açıklamada Brickell arazisinin dönüştürücü bir proje inşa etmek için hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat sunduğunu söyledi ve "İmar, saha geometrisi, körfez cephesi ve konumun mükemmel bir karışımı, gerçekten yeri doldurulamaz bir gayrimenkul parçası yaratmak için bir araya geliyor" dedi.

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Açıklamada, firmaların parsel üzerinde ultra lüks konutlar inşa etmeyi planladıkları belirtildi. Açıklamaya göre, şu anda bir ofis kulesi ve apartman mülküne ev sahipliği yapan alan, Biscayne Körfezi'ne bakan yaklaşık 485 fit (148 metre) kesintisiz su cephesine sahip ve 1.049 fit (320 metre) yüksekliğe kadar birkaç kuleye izin verecek şekilde imarlı.



CBRE Group Inc. tarafından hazırlanan bir rapora göre, Brickell bölgesindeki ofis boşluk oranı Eylül ayı sonunda yüzde 11,9 iken, ABD ortalaması yüzde 19 olmuştu. Brickell bölgesinde ortalama kira talebi metrekare başına 88,69 dolardı ve bazı anlaşmalar Manhattan dışında nadiren görülen fiyatlarla kapandı.

Bir şirket dosyasına göre, 1001 Brickell'deki kule, 30 Eylül itibariyle sekiz ABD pazarında 5.600 apartman birimini kontrol eden Aimco'nun sahip olduğu tek ofisti. Oak Row ile yapılan anlaşmanın Mart ayında tamamlanması planlanıyor.