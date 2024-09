24 bin 812 konutun daha hak sahibi belli oldu | Konut Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 24 bin 812 konutun daha kura ile hak sahipleri belli oldu. Bu kura ile bugüne kadar teslim edilen konut sayısı 101 bin 254’e ulaşacak. 3 ay içinde de 99 bin konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle yıl sonunda teslim edilen konut sayısının 200 bine yükselmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin hemen ardından yapımına başlanılan ve bu zamana kadar teslim edilen 76 bin 442 afet konutunun ardından, bugün de 11 ilde 24 bin 812 konutun daha hak sahipleri kura ile belirlendi. Noter huzurunda canlı olarak yayınlanan ‘Deprem Konutları Kura Töreni’ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp katıldı.

YIL SONUNA KADAR TÜM İHALELER TAMAMLANACAK



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, konuşmasında, bugüne kadar 311 bin bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bulut, “Hedefimiz 450 bin rakamına ulaşmak. Kalan konutların büyük bir kısmının projeleri tamamlandı. İhale süreçleri başladı. Yıl sonu itibarıyla burada yapılacak ihalelerin tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Hedefimiz 2025 sonu itibarıyla da tüm depremzede vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek” diye konuştu.



3 AY SONRA 200 BİN KONUT TESLİM EDİLMİŞ OLACAK



Yıl sonuna kadar 99 bin konutun kurasını aylık periyotlarla çekileceğini duyuran Bulut, “Şimdiye kadar teslim edilen konut sayısı 101 bin ama teslim aşamasına gelen ve hızla yükselen konut sayıları da oldukça fazla. Dolayısıyla vatandaşımız müsterih olsun. Bundan sonraki süreçte teslim edilecek konut sayısı daha da artacak. Dolayısıyla yıl sonu itibarıyla hedef gösterdiğimiz 200 bin konut rakamına da ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“BU AFETİN İZLERİNİ KISA SÜREDE SİLECEĞİZ”



TOKİ Başkanı Levent Sungur, depremin 15’inci gününde TOKİ konutları için ihalelere başladıklarına belirtti. Kahramanmaraş depremlerinde 180 bin TOKİ konutunun etkilenmediğini hatırlatan Sungur, “TOKİ olarak 21 yıllık mesleki tecrübeyle geçmişte yaşanan depremlerde, yangınlarda ve sellerde nasıl vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturduysak; 11 ilimizde de bu afetin izlerini kısa sürede silecek, vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek düzeyde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

“İLK DEFA ORTA HASARDAN HAK SAHİBİ OLAN VATANDAŞLAR KURAYA GİRDİ”



İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bugünkü törende ilk defa orta hasardan hak sahibi olan vatandaşların da kuraya girdiğini belirterek, “Bundan önceki iki kurada maalesef orta hasardan hak sahibi olan vatandaşlarımızın süreçleri daha tamamlanmadığı için onları dahil edememiştik. Ama artık orta hasardan onarılacak ve yıkılacak konutlar netleştiği için bugünkü ve bundan sonraki kuralarda da orta hasardan hak sahibi olan vatandaşlarımızı dahil edeceğiz. Onları da inşallah yeni yuvalarına kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

“YIL SONUNA KADAR HER AY KURALARI ÇEKMEYE DEVAM EDECEĞİZ”



AFAD Başkanı Okay Memiş de kuraya ilişkin şu bilgileri verdi: Kuraların, 4 bin 488’i kırsalda, diğerleri ise şehirlerimizde çekilecek. Böylece toplamda 101 bin 254 konutumuzu Allah'ın izniyle ailelerimize teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl sonuna kadar her ay bizim için büyük bir mutluluk olan vatandaşlarımıza kalıcı konut kuralarını çekmeye devam edeceğiz. Depremin açtığı yaraları hep birlikte saracağız. Yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak, yeniden inşa edeceğiz.

KURA SONUÇLARINA E-DEVLET ÜZERİDEN ULAŞILACAK



Yaklaşık 5 saatte tamamlanması ön görülen kura çekimiyle Hatay’da 7 bin 519, Malatya’da 2 bin 796, Kahramanmaraş’ta 3 bin 180, Adıyaman’da 6 bin 541, Gaziantep’te 643, Diyarbakır’da bin 368, Elazığ’da 412, Osmaniye’de 507, Şanlıurfa’da bin 180, Adana’da 240 ve Kilis’te 426 yeni konutun hak sahipleri belli olacak. Vatandaşlar, kura sonuçlarına e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.

DEPREM BÖLGESİNE 453 BİN 646 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLECEK



Bugüne kadar 296 bin 264'ü konut, 14 bin 897'si ticari ünite olmak üzere 311 bin 161 bağımsız bölümün ihalesi tamamlandı. Deprem bölgesindeki 11 ilde toplamda 414 bin 538'i konut, 39 bin 108'i ticari ünite olmak üzere 453 bin 646 bağımsız bölüm inşa edilecek.

