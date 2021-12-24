Kadın KOBİ’lere destek finansmanı | Kobi Haberleri

Akbank, kadın işletme sahibi ve girişimcileri desteklemek ve onların finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere, EBRD ve KGF ile harekete geçtiğini duyurdu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; buna göre Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı kapsamında 50 milyon dolar EBRD kaynağı ve yüzde 80 KGF teminat desteği ile sunulacak. Kadın olan KOBİ’ler 12 aya kadar ödemesiz dönemli, uygun faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi imkanına sahip olacak. İmalatçı-ihracatçı kadın KOBİ’lere tek seferde 12 milyon TL, diğer kadın KOBİ’lere ise tek seferde en fazla 6,2 milyon TL olmak üzere müşteri başına en fazla 12 milyon TL kredi kullandırılabilecek. Krediden faydalanan KOBİ’ler 1 yıl boyunca para transferlerini de ücretsiz gerçekleştirebilecek.

Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci, “Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişim için kadınların ekonomiye daha çok ve aktif katılımının öneminin bilincindeyiz” dedi. EBRD Finansal Kurumlardan sorumlu Türkiye Başkanvekili Arthur Poghosyan, “Bugüne kadar Türkiye’de 20 bin kadın, EBRD’nin amiral gemisi Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği (TurWIB) kapsamında krediler, danışmanlık hizmetleri, mentörlük ve eğitim fırsatlarından yararlandı. Kadın girişimcilerin başarılı olduğunu görmek istiyoruz ve onlara partner bankalarımız aracılığıyla toplamda 600 milyon Euro’luk yeni finansman sağlayacağız” diye konuştu.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Koordinatörü Özge Demir Kuzucu ise, “Üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından nakit akışının, finansmana erişimin özellikle kadın girişimciler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu bilinçle ülkemizin dinamik gücü girişimcilerin de finansmana erişiminde üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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