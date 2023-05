İş liderlerinin gündemi; maliyet kontrolü | Kobi Haberleri

Küresel ekonomik koşullar ve dönüşen jeopolitik dengeler, şirketler için stratejik öncelikleri değiştirdi. İki CEO’dan birinin maliyetleri azaltmak için önlem aldığı görülürken, maliyetlerini kontrol altına almak isteyen şirketlerin ilk durağı satın alma süreçleri oldu.

Son üç yılda yaşanan küresel salgın, tedarik zinciri kesintileri, iş gücü problemleri ve savaş gibi birbirini takip eden gelişmeler, işletmelerin stratejik önceliklerini de değiştirdi. Ekonomik dalgalanmalar pek çok işletmenin hareket alanını daraltırken, şirket liderleri maliyetleri azaltmaya odaklandı. Küresel danışmanlık şirketi PwC tarafından yürütülen CEO Araştırması'nın 2023 sonuçları, liderlerinin yüzde 40’ının mevcut stratejiyle devam etmeleri durumunda şirketlerinin 10 yıl içinde ekonomik olarak sürdürülebilir olmayacağını düşündüğünü gösterdi. Raporda her 2 liderden birinin (yüzde 52) ekonomik zorluklar ve değişkenlikle mücadele etmek için işletme maliyetlerini azaltacak önlemler aldığı tespit edildi.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Digita Teknoloji Genel Koordinatörü Can Pulat Öğün, “İş dünyası geçtiğimiz 3 yılda kârlılığın yalnızca satışları artırmakla mümkün olmadığını gördü. Her ölçekten şirket, mevcut süreçlerini maliyet ve verimlilik esasına göre iyileştirmeye odaklandı” dedi.



SATIN ALMA PROFESYONELLERİNİN ÖNCELİĞİ MALİYET KONTROLÜ



Danışmanlık şirketi EY tarafından açıklanan tahminlere göre, iş yapma maliyetlerinin tahminen yüzde 50 ila yüzde 75'i tedarik zinciri ve satın alma süreçlerinden etkilendi. Üç yıldır yoğun bir mesai içinde olan satın alma profesyonellerinin 2023 öncelikleri arasında da ilk sırayı maliyet kontrolü aldı. Her sektörde görülen girdi ve işçilik maliyeti artışları, satın alma ve tedarik zinciri süreçlerini işletmeler için stratejik bir probleme dönüştürdü.



Dünyaca ünlü şirketlerin son finansal sonuçlarında maliyet kesintilerine gideceklerini duyurduklarını hatırlatan Can Pulat Öğün, “Stellantis, Tesla, Disney, Volkswagen, Ford gibi birçok şirketin 2023 için açıkladığı planlar, PwC araştırmasındaki trendi doğruluyor. Liderler önümüzdeki dönemin belirsizliklerine karşı organizasyonlarını daha dayanıklı hale getirmek için tüm süreçlerini yeniden gözden geçiriyor” diye konuştu.

MALİYET KONTROLÜNE İLİŞKİN FARKINDALIK YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYOR



Küresel salgının başlangıcından bu yana tedarikçi ilişkilerinin önem kazandığını ve satın alma süreçlerinin işletme kârlılığı üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşıldığını belirten Can Pulat Öğün, “Maliyet kontrolü, sektör veya ölçek fark etmeksizin, satın almayla başlar. Satın alma süreçlerini iyileştirmekten söz ettiğimizde de dijitalleşmeyi konuşmamız gerekir. Dijitalleşme ve inovasyon, başta ülkemizde, sonra da dünyada KOBİ'lerin küresel standartlarda maliyet kontrolü ve süreç yönetimi kültürlerine geçişini ve bu sayede kayıplarını geri kazanabilmelerini sağlamak açısından kilit önem taşıyor. 18 yılı aşkın süredir Ankara ve İstanbul ofisleriyle hizmet veren yazılım ve danışmanlık şirketi Digita Teknoloji olarak, kendimizi bu konuya tutkuyla adadığımızı söyleyebilirim. İşletmelere maliyet kontrolüne ilişkin farkındalık kazandırmaya ve bu hedeflerine ulaşabilecekleri araç setlerini geliştirmeye odaklanıyoruz. Sürdürülebilir kârlılığın her işletme için kritik olduğu, ekonomik çalkantıların hüküm sürdüğü bu dönemde maliyet kontrolü konusunda yeterli vizyonu sağlarsak, ülke olarak, hatta küresel çapta yeni büyüme hikayelerine aracı olabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA SÜREÇLERİ 7 DAKİKADA TASARLANIYOR



Maliyet kontrolü konusundaki farkındalık sürecini, bu anlayışa uygun bir teknolojiyle kalıcı kılmak gerektiğinin altını çizen Digita Teknoloji Genel Koordinatörü Can Pulat Öğün, “Talepten teslimata, satın alma ve tedarik süreçlerini uçtan uca tek bir yazılımda bir araya getirerek işletmelere kayıplarını teknolojinin gücüyle geri kazandırabilmeyi amaçlayan YoneTeam isimli yazılımımızı bu amaçla geliştirdik. Satın alma süreçlerinin tüm aşamalarının uçtan uca 7 dakika içinde tamamlanmasına olanak tanıyan satın alma yazılımı YoneTeam, işletmeler için yüzde 23 maliyet, her gün 6 saat de zaman tasarrufu sağlayabiliyor” dedi.



Verimliliğe odaklanan teknoloji çözümlerinden yararlanmanın değişken iş koşullarından zarar almadan çıkmak için ön koşul olduğunu vurgulayan Can Pulat Öğün, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bunu başarabilmek için şirketleri yalnızca müşteri olarak görmeyen, onların problem ve ihtiyaçlarını sahiplenen teknoloji iş ortaklarıyla çalışmasının önemine inanıyoruz. Bu noktada maliyet kontrolünün yanı sıra SmartRise ürün ailemizle bütçe yönetiminden doküman ve süreç yönetimine, şantiye yönetiminden test ve devreye alma yazılımına, makina ikmalden depo stok ve sevkiyat yönetimine, pek çok iş sürecine temas eden kullanıma hazır çözümleri aynı yaklaşımla sunuyoruz.”

