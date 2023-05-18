THY'den gurbetçilere özel kampanya | Genel Haberler

THY'den gurbetçilere özel kampanya
Türk Hava Yolları, Avrupa'da yaşayan Türkler'e yönelik indirimli bilet kampanyası başlattı.
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren kampanyayı Türk Hava Yolları duyurdu. THY yaptığı açıklamada 18 Mayıs 2023 - 22 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınan biletlerle 18 Mayıs 2023 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye'ye seyahat edilebileceğini açıkladı.
Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, Lüksemburg İsveç ve Danimarka çıkışlı, Türkiye ve KKTC Ercan Havalimanı varışlı gidiş-dönüş uçuşlar için geçerli olacak kampanyaya en fazla 9 yolcu dahil edilebilecek. Yolcuların soyisimlerinin aynı olması şartı aranmayacak kampanyada yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 18, 2023
Türkiye seyahatinin tam zamanı!
18 Mayıs - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Avrupa’dan Türkiye'ye %25 indirimle uçma fırsatı sizi bekliyor!
22 Mayıs 2023 tarihine kadar biletinizi satın alın, keşfetmenin tadını Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çıkarma fırsatını kaçırmayın!