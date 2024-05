Girişimcilere 2 milyon lira destek | Kobi Haberleri

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK), İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve KOSGEB Erzurum Müdürlüğü işbirliği ile “Güncellenen Girişimcilik Destekleri” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ETSO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Kübra Alioğulları, GGK ve KGK üyeleri ile kendi işini kurmak isteyen girişimci adayları katıldı.



Toplantının açış konuşmasını yapan TOBB İl GGK Başkanı İsmail Suci, kadın ve gençlere yönelik girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve iş dünyası için büyük önem arz eden bu hedef kitlenin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Suci; “Girişimcilerimizin iş kurma süreçlerinin ve sürdürülebilirliklerinin başarılı bir şekilde ilerlemesi, AR-GE / İnovasyon odaklı fikirler geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için çaba gösteriyoruz. Kendi işini kurmak isteyen kadın ve genç girişimci adaylarımıza gereken her türlü yönderlik hizmetini sunmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.



Toplantıda daha sonra KOSGEB Erzurum Müdürü Lütfullah Aktaş da bir konuşma yaptı. KOSGEB’in kurulduğu günden bugüne kadar KOBİ’leri ve girişimcileri desteklediğini kaydeden Aktaş, bu desteklerin dönemsel olarak revizyondan geçirildiğini ifade ederek, en son 2018 yılında girişimcilik desteklerinin güncellendiğini ve Mayıs ayına kadar bu şekilde devam ettiğini dile getirdi.

10 Mayıs 2024 tarihi itibariyle üst limiti 2 milyon TL’ye kadar olan Girişimci Destek Programının kurgulandığını ve başvuruların alınmaya başlandığını anlatan Aktaş şunları söyledi; “Son başvuru tarihi 28 Haziran 2024 olan programımıza, ilimizde faaliyet gösterecek tüm girişimci adaylarımızın başvurularını bekliyoruz. Erzurum’da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, KOBİ ve girişimcilerin gerek başlangıç yıllarında desteklenmesi gerekse mevcut durumda sağlanan desteklerden etkin bir şekilde yararlanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından KOSGEB Erzurum Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Yezdan Berrak Özkara, güncellenen Girişimci Destek Programı ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumunda, e-devlet üzerinden online olarak alınan girişimcilik eğitimlerinden bahseden Özkara, girişimcinin iş yerini kurduktan öncesi veya sonrasında ilgili destek programına başvuru yapmadan önce doğru eğitimleri tamamlaması gerektiğinin altını çizdi.



Girişimci Destek Programı’nın, ‘İş Kurma Desteği’ ve ‘İş Geliştirme Desteği’ olarak iki başlık altında uygulandığını vurgulayan Özkara şu bilgileri verdi; “İş Kurma Desteğine KOSGEB’in desteklediği sektörlerde faaliyet gösteren 1 yaşa kadar olan işletmeler, İş Geliştirme Desteğine ise İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, Bilgi hizmet faaliyetleri, Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren 3 yaşa kadar olan işletmeler gerekli şartları sağlamaları halinde başvuru yapabilecekler. İş Kurma Desteği kapsamında kuruluş desteği olarak; gerçek kişi işletmeleri 10 bin TL, tüzel kişi işletmeleri 20 bin TL’ye kadar destek alabilecek ve girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin TL ilave edilecek. Personel desteği olarak da; 3 yıllık program süresince her 12 aylık dönemin sonunda işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanacak. Bu destek tamamen geri ödemesiz ve yüzde 100 olarak sağlanacak. İş Geliştirme Desteğinde ise; ‘İmalat’, ‘Telekomünikasyon’, ‘Bilgisayar Programlama’, ‘Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler’, ‘Bilgi Hizmet Faaliyetleri’, ‘Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri’ sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, üst limiti 1 milyon 500 bin TL’ye kadar yüzde 80 oranında geri ödemeli olarak, program süresi olan 36 aylık sürenin sonunda ilk altı ayı ödemesiz olmak üzere 3’er aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte ödenecek. Destek unsurları; Personel giderleri, Makine, Teçhizat ve Kalıp Giderleri, Yazılım Giderleri, Hizmet Alımı Giderleri olarak sağlanacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL ilave edilecek.”



İş kurma desteği için başvuruların sürekli açık olduğunu ifade eden Özkara; iş geliştirme desteği için 10 Mayıs 2024 tarihinde başlayan sürecin 28 Haziran 2024 tarihinde sona ereceğini ve yıl içerisinde belli periyotlar halinde İş Geliştirme Desteği çağrılarının yayınlanacağını belirtti.



Toplantı sonunda KOSGEB Erzurum Müdürü Lütfullah Aktaş ve KOBİ Uzmanı Yezdan Berrak Özkara katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

