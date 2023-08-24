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Destekle fabrika kurdu, 1,5 milyon dolarlık ihracat yaptı

24.08.2023 - 10:35 | Son Güncelleme :
Destekle fabrika kurdu, 1,5 milyon dolarlık ihracat yaptı | Kobi Haberleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen şekerleme imalatı yapan firma, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tesisine süt reçeli üretim hattı kurdu.

İşletme mezunu genç girişimci Gökhan Sarıarslan (38), çocukluk yıllarından beri çalıştığı dede yadigarı firmalarına yeni bir üretim hattı ve ürün çeşitlerine yeni bir ürün eklemenin mutluğunu yaşadığını söyledi. Dedesi Hacı Ali Sarıarslan’ın 1953 yılında Çorum'un İskilip ilçesinde küçük bir işyerinde şekerleme üreterek başladığı girişimi, babası ve amcalarının çabalarıyla yine ilçede bir üretim tesisine dönüştüğünü anlatan Sarıarslan, "Genç nesil olarak biz de tesisimizi daha da büyütmek amacıyla Çorum OSB’ye taşıdık. 30 bin metrekarelik parselimizde 6 bin metrekare kapalı alanda 78 çalışanımızla birlikte ürün yelpazemizi çeşitlendirerek aynı zamanda kalitemizden de ödün vermeden üretmeye, insanımızın sofrasını tatlandırmaya devam ettik." şeklinde konuştu.

'Süt reçelinde ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük tesisini kurduk'

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü uzman personelinin her çağrı döneminde gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde desteklerden haberdar olarak bu projeyi gerçekleştirdiklerini kaydeden Gökhan Sarıarslan, "Projemizle kurduğumuz üretim hattından çıkardığımız yeni ürünümüzü insanımızla buluşturduk. Şekerleme, helva ve reçel sektöründeki 70 yıllık tecrübemizle şimdi de sütü koyulaştırarak süt reçeli üretiyoruz. Günde 10 ton süt işleyen bir kapasiteyi tesisimize kazandırdık. Fabrikamızda süt reçeli imalatı için kurduğumuz günlük 10 ton süt işleme kapasiteli üretim hattımızla şuanda ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük kapasiteli tesisi durumundayız. Üreticimizden doğrudan aldığımız süte yeni lezzet ve katma değer katarak, aynı zamanda ilimiz süt üreticilerine de destek oluyoruz." dedi.

'1.5 milyon dolar ihracat yaptılar'

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin, Tayvan ve Arap ülkeleri başta olmak üzere 32 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlatan Sarıarslan, "Geçen yıl 1,5 milyon doları aşan ihracatımız oldu. Bu yıl daha fazlasını başaracağız. Üretimimizde harcadığımız elektriği tesisimizin çatısına kurduğumuz 1 megawatt kapasiteli yenilenebilir enerji yatırımımızla karşılıyoruz. Önümüzdeki yıllar için mevcut üretimlerimizde kapasite artışları planlıyoruz. Ayrıca, ilimizde üretilen elma, ayva, armut gibi meyvelerden şekerleme, reçel ve marmelat üretimine yönelik ARGE çalışmaları yürütüyoruz. Geniş bir ürün yelpazesi ile kaliteden ödün vermeden firmamızı dünyaya duyurmak için tüm çalışanlarımızla birlikte çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz'

Projelerinin hayat bulmasıyla birlikte tesise yeni bir üretim hattı, ürün yelpazemize ve gıda sektörüne yeni bir ürün, ülkemiz gıda sanayisine AB standartlarında modern bir tesis ve üreticimizin sütüne değer kazandırmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Gökhan Sarıarslan, "3,1 milyon lira hibe ile yatırımımıza TKDK aracılığıyla destek veren devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Projemizin gerçekleşmesinde her aşamasında büyük destek olan TKDK yönetici ve çalışanlarına, ayrıca bugünlere gelirken birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli çalışanlarımıza, yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. TKDK’nın destek verdiği sektörlerde yatırım düşünenlere de biz yaptık, siz de yapabilirsiniz" şeklinde konuştu.


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